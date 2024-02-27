أحمد محفوظ: الذكاء الاصطناعي لن يدمر العالم لكنه سيغيره إلى الأبد

قال أحمد محفوظ، الرئيس التنفيذي لشركة VICIS.ai، أن الهدف من الذكاء الاصطناعي ليس في أن يحل محل البشر بل تقديم يد العون والتعاون وتحسين الخدمات والأعمال، فالذكاء الاصطناعي قادر على التطوير والتغير في طريقة العمل.

وأوضح محفوظ خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن الحديث عن أن الذكاء الاصطناعي سيدمر العالم ويقضي على البشر كما نشاهد في الأعمال السينمائية أمر غير صحيح بالمره ويعرض في الأفلام بشكل مبالغ بيه.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة VICIS.ai، أن الاحاديث التي تتناول الذكاء الاصطناعي بالوحش الذي سوف يخرج ليقضي على البشر ويتحكم في الأرض وفي مواردها حديث يحكي في روايات خيال علمي وليس على أرض الواقع، فالذكاء الاصطناعي هو فقط اداء يساعدنا وينمي قدراتنا ويحسن من جودة أعمالنا.

واشار إلي أن الذكاء الاصطناعي لن يستبدل البشر ولكن سوف يحسن من قدرة المؤسسة في اداء عملها، كما انها سوف تغير من فكر الموظف حيث انه سوف يكون عليه دور كبير في اثقال مهاراته، لأن الذكاء الاصطناعي سوف يعمل في المستقبل في الأعمال التي نطلق عليها ( donkey work ) وهي الأعمال الشاقه الروتينيه والممله، وانه بدل من أن نستهلك الموارد البشرية في تلك الأعمال نستطيع أن نبرمج ذكاء اصطناعي للقيام بها بدلآ من أن نوظف عدد كبير من البشر للقيام بتلك الأعمال البسيطه.

والفت إلي أنا لموظفين والعاملين في مجال الوظائف التقليدية سوف يفقدون وظائفهم لحساب الذكاء الاصطناعي، لذلك يجب على جميع العاملين الآن البدء في تنمية مهاراته وأن يثقل منها بإستمرار.