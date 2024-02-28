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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحوث الفلكية: نهدف لنشر الوعي بين الجمهور ولا ندخر أي جهود لتحقيقه

صدى البلد

ينظم المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الآن، ندوة تثقيفية بعنوان “هلال شهر رمضان بين الرؤية العلمية والرؤية البصرية”، وذلك في اطار الدور المجتمعى والبحثى المنوط به.

وقال الدكتور أحمد غطاس، نائب رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، خلال فعاليات الندوة التثقيفية، إن المعهد يحرص دائما على تنظيم لقاءات علمية فى إطار الدور المجتمعى والبحثى المنوط به، لغرض إزالة اللبس على الشعب المصري في موضوع رؤية أهلة الشهور العربية ونشر الوعي بين الناس.

وأضاف غطاس أن من أهم أهداف معهد الفلك هو القيام بالحسابات الفلكية وتحديد بدايات الشهور العربية، حيث يقوم معمل الشمس التابع للمعهد وباستخدام أفضل التليسكوبات والتقنيات المستخدمة لتقديم الحسابات الفلكية وتحديد مواعيد أهلة الشهور العربية، وإصدار دليل فلكي لجميع الظواهر الفلكية التى تظهر فى السماء، وهو أمر محسوب بدقة.

ويتم تنظيم الندوة بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية في ضوء التعاون والشراكة بين المعهد والدار، ومن منطلق الحسابات الفلكية التي يقوم بها المعهد، أقدم معهد فلكى في المنطقة، حيث تم تأسيسه عام 1839 كواحد من أهم الأهداف، وهو الحسابات الفلكية وتحديد بدايات الشهور العربية.

يأتي ذلك بمشاركة الدكتور ياسر عبد الفتاح عبد الهادي، الذي يلقي الكلمة الافتتاحية ويقدم نبذة عن معمل أبحاث الشمس ودوره في شئون الفلك الشرعي، والدكتور علي عمر، ممثل دار الإفتاء، والدكتورة صافيناز أحمد التي تقدم معلومات عن القمر واختيار موقع استطلاع الهلال، والدكتور محمد غريب الذي يوضح قرائن توضح احتمالية رؤية الهلال وصحة بداية الشهر العربي، فيما يوضح الدكتور أمير حسن سبب الخلاف في رؤية الهلال وبداية الشهر.

سيتم بث الندوة من خلال الصحفة الرسمية المعهد القومي للبحوث الفلكية عبر “فيس بوك”:
https://fb.watch/quFtDBddiz/?mibextid=Nif5oz

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