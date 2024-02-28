الكشف على 1692 حالة في قافلة طبية مجانية بالقليوبية

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة والسكان بالقليوبية، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية الرملة ببنها، حيث تم الكشف خلالها على 1692 مواطن مجانا، من خلال وجود عيادات طبية فى مختلف التخصصات.



وأوضحت مديرية الصحة بالقليوبية، أن القافلة تأتى فى إطار خطة الدولة وجهود محافظة القليوبية لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة لجميع المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية، وتحت رعاية الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.



وتابعت أنه تنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبى فى التخصصات المختلفة (الباطنة - جراحة - نسا - أطفال - رمد – جلدية – أسنان - تنظيم أسرة)، إلى جانب عيادة "اكشف واطمن" للكشف عن الدهون الثلاثية ونسبة الكوليسترول فى الدم وكذلك قياس السكر التراكمي.



كما تضمنت القافلة وجود معملي دم وطفيليات، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان، جاء ذلك تحت إشراف الدكتورة مفيدة رجاء منسق عام القوافل.