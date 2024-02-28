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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالتعاون مع حياة كريمة.. جامعة بنها الأهلية تنظم قافلة طبية بالزعفرانة| صور

جانب من القافلة
جانب من القافلة

نظمت جامعة بنها الأهلية قافلة طبية بقرية الزعفرانة بمحافظة البحر الأحمر، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة.

 وذلك برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس الأمناء ، والدكتورة سهير شعراوى نائب رئيس مجلس الأمناء ، والدكتور جمال سوسه القائم بعمل رئيس الجامعة.


وقال الدكتور جمال سوسه إن جامعة بنها الأهلية حريصة على التعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" بإعتبارها نموذج ملهم للعمل الجماعي وتضافر الجهود والتعاون المثمر بين مختلف الجهات في الدولة عبر إطلاق العديد من المبادرات ، كما أن جامعة بنها الأهلية تسعى لتفعيل دورها المجتمعى من خلال خطة للمشاركة المجتمعية  ومساهمتها في  المبادرات الرئاسية.


وأشار إلى أن القافلة شملت عدد من التخصصات فى القطاع الطبى  ( طب بشرى، علاج طبيعى وطب الأسنان ).

 وتأتى هذه القاقلة في إطار تقديم الخدمات الطبية المجانية للقرى الأكثر احتياجا وضمن أعمال مبادرة حياة كريمة للاهتمام بصحة الإنسان بالتوازي مع المشروعات الخدمية ومشروعات البنية التحتية التي يتم تنفيذها للإرتقاء بحياة المواطنين ،  حيث تم توقيع الكشف الطبى على الأهالى وصرف العلاج بالمجان للحالات المرضية.

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جامعة بنها الخدمات الطبية المجانية الدكتور جمال السعيد جامعة بنها الاهلية قرية الزعفرانة

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