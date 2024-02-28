دكة البدلاء| سر بكاء محمد طاهر.. وماذا قال خالد بيبو؟

علق خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي، على الصورة التي انتشرت للاعب طاهر محمد طاهر، والتي بدا فيها باكيا، خلال لقاء الأهلي وبلدية المحلة، الذي انتهى بفوز الأحمر بخمسة أهداف لهدف في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.

طاهر محمد طاهر

بكاء طاهر محمد طاهر

وقال في تصريحات تليفزيونية: "طاهر محمد طاهر لاعب جيد ومن العناصر التي تتدرب بقوة طوال الوقت، وكل اللاعبين بالتأكيد تسعى للمشاركة مع الأهلي في المباريات، ونتمنى له التوفيق في المرحلة المقبلة".

وحول إصابة ياسر إبراهيم، أكد "بيبو" أنه من الصعب تحديد فترة غياب ياسر إبراهيم عن الملاعب، لأن مراحل العلاج مختلفة من لاعب لآخر، وكل لاعب على حسب العضلات ومدى استجابته للعلاج، لافتا إلى أن الأمور ستتحدد خلال الأيام المقبلة بشأن تواجده في نهائي الكأس من عدمه.

تطورات الحالة الصحية لمحمد الشناوي

وأضاف: "محمد الشناوي يسير بشكل طيب في برنامجه العلاجي، وهو نجم كبير وحارس مصر الأول ويعلم خطواته جيدًا، وفي أقرب فرصة سيكون جاهزًا للعودة لمباريات الأهلي".

وأكمل: "كل الأمور الخاصة بتجديد عقود اللاعبين مطروحة حاليا، وعندما تُحسم الملفات سنعلن بشكل رسمي عن التفاصيل كافة".

الاهلي

تفاصيل عودة شكري وقندوسي للأهلي

وتابع: "محمد عبدالمنعم في حالة فنية طيبة، وكل اللاعبين جاهزون للمشاركة، لكن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي يمنح الفرصة للاعب الأكثر جاهزية"، مشيرا إلى أن المدرب السويسري سيمنح الفرصة لكل اللاعبين خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسهم "كريستو وأحمد عبدالقادر".

وأتم: "موضوع عودة محمد شكري وأحمد قندوسي إلى صفوف الأهلي سابق لأوانه، الموسم ما زال طويل"، لافتا إلى أن بعثة يانج أفريكانز ستصل الأربعاء للقاهرة استعدادا للقاء الهام بدوري أبطال إفريقيا الجمعة المقبل، مضيفا: "نتمنى وجود مساندة جماهيرة للفريق في هذه المباراة".