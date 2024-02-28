عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

دكة البدلاء| سر بكاء محمد طاهر.. وماذا قال خالد بيبو؟

محمد طاهر
محمد طاهر

علق  خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي، على الصورة التي انتشرت للاعب طاهر محمد طاهر، والتي بدا فيها باكيا، خلال لقاء الأهلي وبلدية المحلة، الذي انتهى بفوز الأحمر بخمسة أهداف لهدف في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.

طاهر محمد طاهر 

بكاء طاهر محمد طاهر

وقال في تصريحات تليفزيونية: "طاهر محمد طاهر لاعب جيد ومن العناصر التي تتدرب بقوة طوال الوقت، وكل اللاعبين بالتأكيد تسعى للمشاركة مع الأهلي في المباريات، ونتمنى له التوفيق في المرحلة المقبلة".

وحول إصابة ياسر إبراهيم، أكد "بيبو" أنه من الصعب تحديد فترة غياب ياسر إبراهيم عن الملاعب، لأن مراحل العلاج مختلفة من لاعب لآخر، وكل لاعب على حسب العضلات ومدى استجابته للعلاج، لافتا إلى أن الأمور ستتحدد خلال الأيام المقبلة بشأن تواجده في نهائي الكأس من عدمه.

محاضرة إفتراضية بعنوان "أهمية التصوير الفوتوغرافى" بأكاديمية البحث العلمي

من تجارة الدولار.. الداخلية تكشف تفاصيل غسل 100 مليون جنيه

تطورات الحالة الصحية لمحمد الشناوي

وأضاف: "محمد الشناوي يسير بشكل طيب في برنامجه العلاجي، وهو نجم كبير وحارس مصر الأول ويعلم خطواته جيدًا، وفي أقرب فرصة سيكون جاهزًا للعودة لمباريات الأهلي".

وأكمل: "كل الأمور الخاصة بتجديد عقود اللاعبين مطروحة حاليا، وعندما تُحسم الملفات سنعلن بشكل رسمي عن التفاصيل كافة".

الاهلي 

تفاصيل عودة شكري وقندوسي للأهلي

وتابع: "محمد عبدالمنعم في حالة فنية طيبة، وكل اللاعبين جاهزون للمشاركة، لكن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي يمنح الفرصة للاعب الأكثر جاهزية"، مشيرا إلى أن المدرب السويسري سيمنح الفرصة لكل اللاعبين خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسهم "كريستو وأحمد عبدالقادر".

وأتم: "موضوع عودة محمد شكري وأحمد قندوسي إلى صفوف الأهلي سابق لأوانه، الموسم ما زال طويل"، لافتا إلى أن بعثة يانج أفريكانز ستصل الأربعاء للقاهرة استعدادا للقاء الهام بدوري أبطال إفريقيا الجمعة المقبل، مضيفا: "نتمنى وجود مساندة جماهيرة للفريق في هذه المباراة".

محمد طاهر بكاء طاهر محمد طاهر طاهر محمد طاهر خالد بيبو بيبو الأهلى تطورات الحالة الصحية لمحمد الشناوي الشناوي الحالة الصحية لمحمد الشناوي تفاصيل عودة شكري وقندوسي للأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2500 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بعد ساعات من تصريحات صندوق النقد

هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. والبيض يستقر

انفراد .. تسجيل صوتي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة جواهرجي بولاق

«قرب من 40»|ضربة جديدة لـ الدولار بالسوق السوداء بعد تصريحات صندوق النقد

خاص.. أول صور للمتهم بقتل جواهرجي بولاق الخواجة حسني الخناجري

اللاعب يرحب.. إعلامي يعلن عن صفقة نارية لنادي الزمالك

متقلقوش ربنا موجود.. الرئيس السيسي يوجه رسالة مهمة للمصريين

زجاجة برفان بـ10 جنيهات.. زوجة سائق أوبر تكشف كواليس حادث فتاة الشروق| فيديو

موضوعات متعلقة

دعاء المطر والرعد والبرق والرياح.. ردده الآن يقضى حوائجك

دعاء الأيام البيض لشهر رجب.. ردد 10 كلمات تأتيك الخيرات من حيث لا تحتسب

ننشر كلمة رئيس المحكمة العليا احتفالا بمرور 10 سنوات على الدستور

استكمال إنجازات الجامعات الأهلية وزيادة المقبولين ضمن خطة تطوير 2024- 2030| تفاصيل

ذكرى ميلاد الإمام المجدد.. شيخ الأزهر قضى عمره في خدمة الدين والوطن ونشر سماحة الإسلام

دعاء الجمعة الأولى من العام الجديد.. يفتح لك خيرات الدنيا والآخرة

حصاد الأزهر 2023.. دعم راسخ وعقيدة ثابتة وعزم لا يتزعزع تجاه القضية الفلسطينية

الثقافة المصرية خلال 2023.. إنجازات كبيرة في صون التراث ورفع كفاءة المنشآت

ترشيحاتنا

بسام راضى: غزة هى قصة كفاح تاريخية لشعب يطالب بحقوقه الشرعية

الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة عدم تسليم الميراث بالقانون

تسبب انزلاقا.. أضرار صحية نتيجة الجلوس بشكل خاطئ لفترات طويلة

دكة البدلاء| سر بكاء محمد طاهر.. وماذا قال خالد بيبو؟

جولة مكوكية جديدة للصين لحل أزمة الحرب الروسية الأوكرانية

قصيدة مؤثرة من طفلة قادرون باختلاف.. والرئيس يطلب منها إعادتها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء.. مي عمر تثير الجدل بملابسها| شاهد

شاهد| مصر وأربع دول ينفذون إسقاطا لأطنان من المساعدات الإنسانية فوق غزة

انخفاض سعر علبة السجائر كليوباترا| هل ستتراجع باقي الأنواع؟

سر ظهور شيرين رضا بالعكاز مع منى الشاذلي.. وهذا موعد شفائها

فيديو

صاحب مكتبة يكشف امرأة أرادت تصوير أوراق بـ"طلاسم سحر"| شاهد ماذا فعل!

زوجي بريء وحالتنا المادية كويسة.. زوجة المتهم بخطف حبيبة الشماع تكشف تفاصيل جديدة

شاهد| مصر وأربع دول ينفذون إسقاطا لأطنان من المساعدات الإنسانية فوق غزة

حكاية سيدة مصرية تبنت 34 طفلة وفازت بمليون درهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ