من تجارة الدولار.. الداخلية تكشف تفاصيل غسل 100 مليون جنيه

إتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين بالجيزة لقيامهما بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

حيث تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الجيزة لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية - تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية).

وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بـ (100) مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.