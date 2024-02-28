عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

من تجارة الدولار.. الداخلية تكشف تفاصيل غسل 100 مليون جنيه

متهم - ارشيفية
متهم - ارشيفية

إتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين بالجيزة لقيامهما بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

حيث تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الجيزة لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية - تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية).

وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بـ (100) مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية وزارة الداخلية شراء الوحدات السكنية جرائم غسل الأموال الأموال العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2500 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بعد ساعات من تصريحات صندوق النقد

هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. والبيض يستقر

انفراد .. تسجيل صوتي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة جواهرجي بولاق

«قرب من 40»|ضربة جديدة لـ الدولار بالسوق السوداء بعد تصريحات صندوق النقد

اللاعب يرحب.. إعلامي يعلن عن صفقة نارية لنادي الزمالك

متقلقوش ربنا موجود.. الرئيس السيسي يوجه رسالة مهمة للمصريين

زجاجة برفان بـ10 جنيهات.. زوجة سائق أوبر تكشف كواليس حادث فتاة الشروق| فيديو

خاص.. أول صور للمتهم بقتل جواهرجي بولاق الخواجة حسني الخناجري

ترشيحاتنا

الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة عدم تسليم الميراث بالقانون

تسبب انزلاقا.. أضرار صحية نتيجة الجلوس بشكل خاطئ لفترات طويلة

دكة البدلاء| سر بكاء محمد طاهر.. وماذا قال خالد بيبو؟

جولة مكوكية جديدة للصين لحل أزمة الحرب الروسية الأوكرانية

قصيدة مؤثرة من طفلة قادرون باختلاف.. والرئيس يطلب منها إعادتها

ننتظر الاندماج معكم.. الرئيس الأوكراني يوجه رسالة إلى الدول الأوروبية والناتو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء.. مي عمر تثير الجدل بملابسها| شاهد

شاهد| مصر وأربع دول ينفذون إسقاطا لأطنان من المساعدات الإنسانية فوق غزة

انخفاض سعر علبة السجائر كليوباترا| هل ستتراجع باقي الأنواع؟

سر ظهور شيرين رضا بالعكاز مع منى الشاذلي.. وهذا موعد شفائها

فيديو

صاحب مكتبة يكشف امرأة أرادت تصوير أوراق بـ"طلاسم سحر"| شاهد ماذا فعل!

زوجي بريء وحالتنا المادية كويسة.. زوجة المتهم بخطف حبيبة الشماع تكشف تفاصيل جديدة

شاهد| مصر وأربع دول ينفذون إسقاطا لأطنان من المساعدات الإنسانية فوق غزة

حكاية سيدة مصرية تبنت 34 طفلة وفازت بمليون درهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ