الحرية المصري: مشاركة الرئيس فى احتفالية قادرون باختلاف رسالة دعم لذوي الهمم

أشاد النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، بكلمة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في النسخة الخامسة من حفل "قادرون باختلاف" لذوي الهمم والقدرات الخاصة، مؤكدا أن حرص الرئيس على المشاركة هو رسالة دعم وتأكيد لأصحاب القدرات الخاصة وذوي الهمم في الجمهورية الجديدة.

وأكد مهني فى بيان صحفى له ، أن حفل " قادرون باختلاف" يعكس اهتمام القيادة السياسية بالفئات الخاصة، وتأهيلهم وتمكينهم فى المجتمع بعد معاناة طويلة من التهميش لسنوات، مضيفا أن الرئيس السيسي اولي اهتماما بالغا بالأشخاص ذوي الإعاقة وتم إصدار القانون ١٠ لسنة ٢٠١٨، ومن ثم تم الإعلان عن صندوق قادرون باختلاف، مثمنا توجيه الرئيس بتمويل الحكومة للصندوق.

وأضاف مهني، أن تأكيد الرئيس خلال كلمته على دعم مصر للقضية الفلسطينية هو رسالة تأكيد للمشككين علي دعم مصر للقضية الفلسطينية ومساندتها للشعب الفلسطيني والتأكيد على حقوقهم وإقامة دولة فلسطين.