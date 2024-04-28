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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الرئيس السيسي: إنشاء الحكومة في مكان جديد هدفه مواكبة معايير التقدم العالمية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “ بدأنا الريادة في مجال البيانات  في 2018.. عملية إنشاء حكومة في مكان جديد لم تكن عبارة عن مباني بتتبني عشان يبقى شكلها كويس ولكن احنا بنتكلم عن عمل كافة المعايير المطلوبة لكي هذه الحكومة متقدمة طبقًا للمعايير الموجودة في العالم”.

وأكد الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية أنه تم إنفاق مليارات الدولارات لتجهيز مصر للانطلاق الحقيقي في عالم يتقدم بمنتهى السرعة.

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الرئيس السيسي: إنشاء الحكومة في مكان جديد هدفه مواكبة معايير التقدم العالمية


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