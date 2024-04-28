الرئيس السيسي: إنشاء الحكومة في مكان جديد هدفه مواكبة معايير التقدم العالمية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “ بدأنا الريادة في مجال البيانات في 2018.. عملية إنشاء حكومة في مكان جديد لم تكن عبارة عن مباني بتتبني عشان يبقى شكلها كويس ولكن احنا بنتكلم عن عمل كافة المعايير المطلوبة لكي هذه الحكومة متقدمة طبقًا للمعايير الموجودة في العالم”.



وأكد الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية أنه تم إنفاق مليارات الدولارات لتجهيز مصر للانطلاق الحقيقي في عالم يتقدم بمنتهى السرعة.