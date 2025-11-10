جمال رائف: القاعدة الانتخابية اتسعت وبلغت 70 مليون ناخب

أكد الكاتب الصحفي جمال رائف، نائب رئيس تحرير مجلة أكتوبر، أن القاعدة الانتخابية تتسع يومًا بعد يوم، ففي عام 2014 كنا نتحدث عن ما يقرب من 50 مليون ناخب، واليوم ما يقرب من 70 مليون ناخب.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد دياب، والإعلامية عبيدة أمير، خلال تغطية خاصة لانتخابات مجلس النواب 2025 على قناة «صدى البلد»، إن الشباب هم من أحدثوا فارقًا حقيقيًا خلال الأيام الماضية، والمرأة ظاهرة بقوة في المشهد الانتخابي، وهذا ما نراه اليوم.

وأضاف أن هناك تسهيلات لذوي الهمم والمكفوفين وضعاف السمع، بالإضافة إلى أن كبار السن لهم لجان مخصصة، وكل هذه الأمور تتعلق بأن الدولة المصرية حريصة على تمكين كافة الفئات من المشاركة في الانتخابات.