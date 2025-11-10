السيد القصير: مشاركة فعالة من الشباب والمرأة والعمال في إنتخابات مجلس النواب

أكد السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، أن هناك تواجدا منذ الصباح في الغرفة المركزية لحزب الجبهة الوطنية لمتابعة سير العملية الإنتخابية داخل المحافظات، موضحا أنه تم رصد كثافة من الناخبين في عدد كبير من المحافظات.

وقال السيد القصير، خلال تصريحات لفضائية “الحياة”، أن هناك مشاركة فعالة من الشباب والمرأة والعمال، مما يدل على المشاركة الديموقراطية واختيار من يمثل المواطنين داخل مجلس النواب.

وتابع الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، أن بعض المرشححين كانوا متواجدين في بعض اللجان، مؤكدا أن محافظات الإسكندرية والبحيرة وبني سويف والمنيا بها اقبال كثيف من الناخبين.

