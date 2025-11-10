وزير الشؤون النيابية: المشاركة في الانتخابات حق وواجب دستوري

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشاركة المواطن في الانتخابات تمثل حقاً دستورياً وواجباً وطنياً في الوقت نفسه، مشيراً إلى أن المشاركة تتيح للمواطن اختيار من يمثله في مجلس النواب ويسهم بالتالي في رسم سياسات الدولة واتخاذ قراراتها.

وقال فوزي، خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، إن الدستور المصري نصّ على أن الانتخاب واجب على كل مواطن، داعياً الجميع إلى المبادرة بالمشاركة والنزول للإدلاء بأصواتهم، خصوصاً أن العملية الانتخابية ميسّرة من حيث الوقت والتنظيم.

وأوضح أن مواعيد التصويت تمتد من التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً، بما يتيح للمواطنين التوجه إلى لجانهم في أي وقت يناسبهم سواء قبل العمل أو بعده، أو في فترات الراحة اليومية، مؤكداً أن الإقبال والمشاركة مسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع.

وأعرب الوزير عن شكره لوسائل الإعلام، وخاصة قناة إكسترا نيوز، مشيداً بالتغطية المتميزة للانتخابات، وما تقدمه من خدمة معلوماتية دقيقة وموسعة حول المحافظات التي تشهد التصويت وأعداد الناخبين ومواقع اللجان.