انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال كثيف بعد الاستراحة في لجنة مدرسة محمود عمر بالرماية

إقبال كثيف من الناخبين على لجنة مدرسة محمود عمر بمنطقة الرماية، عقب استراحة منتصف اليوم، حيث شهدت اللجان طوابير امتدت أمام البوابات.

وشهدت اللجنة حضورًا متزايدًا من كبار السن والسيدات، وسط تنظيم من قوات التأمين لتسهيل دخول الناخبين.

وتستمر عملية التصويت داخل اللجنة بشكل منتظم دون معوقات، مع توفير التسهيلات اللازمة للناخبين.

وتجرى انتخابات مجلس النواب على مرحلتين، إذ انطلقت الأولى اليوم الاثنين الموافق 10 نوفمبر ، بينما تنعقد المرحلة الثانية يومي الاثنين والثلاثاء 24 و25 من نفس الشهر.

وتشمل محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 «الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وقنا، وسوهاج، وأسوان، والأقصر، والبحر الأحمر، والإسكندرية، ومطروح، والوادي الجديد».

وتضم محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 «القاهرة، والمنوفية، والقليوبية، والدقهلية، والشرقية، والغربية، وبورسعيد، وكفر الشيخ، ودمياط، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء».