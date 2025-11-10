انطلاق فعاليات اليوم الأول من الأسبوع الثقافي لأطفال المحافظات الحدودية

انطلقت فعاليات اليوم الأول من الأسبوع الثقافي التاسع والثلاثين لأطفال المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر"، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، تحت شعار “يهمنا الإنسان”.

ويشارك في الأسبوع الثقافي ١٦٠ طفلًا من المحافظات الحدودية، وتستمر فعالياته حتى ١٥ نوفمبر الجاري، وذلك بقصر ثقافة الإسماعيلية، ويقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وبمتابعة اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية.

وتضمن اليوم الأول تنفيذ ورش فنية متعددة، شارك في تقديمها عدد من المتخصصين والفنانين، حيث تناولت الورش موضوعات متنوعة منها المسرح، وكتابة السيناريو، وتصميم الكتاب، والموسيقى والغناء، وفن الأراجوز، وإعادة التدوير، وتصميم الحقائب اليدوية، وفن الخيامية، والأركت، و تنفيذ جدارية جماعية، والتصوير والفوتوشوب، وذلك بهدف تنمية مهارات الأطفال وتطوير قدراتهم الإبداعية والفنية.

ونُظمت الفعاليات بإشراف الدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث ورئيس اللجنة التنفيذية للمشروع، وبحضور الدكتور بدوي مبروك مدير عام الإدارة العامة لثقافة القرية والمدير التنفيذي لمشروع "أهل مصر "، والدكتور شعيب خلف مدير عام إقليم القناة وسيناء الثقافي، وشيرين عبد الرحمن مدير عام فرع ثقافة الإسماعيلية.

يُذكر أن الأسبوع الثقافي يأتي في إطار خطة الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، ويتضمن برنامجًا حافلًا بالأنشطة الإبداعية التي تجمع بين الفنون التشكيلية والأدب والحرف اليدوية وفنون الأداء، كما يتضمن تنظيم عدد من الزيارات الميدانية للتعرف على أبرز معالم الإسماعيلية التاريخية والدينية، من بينها زيارة كنيسة السيدة العذراء مريم الأثرية، ومسجد العباسي أحد أقدم مساجد المدينة، إلى جانب إقامة يوم رياضي ترفيهي.

ويعد مشروع "أهل مصر" أحد أبرز مشروعات وزارة الثقافة التي تستهدف أبناء المحافظات الحدودية، ويسعى إلى اكتشاف المواهب الفنية لدى الأطفال والشباب، وتعزيز القيم الوطنية والانتماء، بالإضافة إلى توفير فرص التعلم والتدريب في مختلف المجالات الثقافية والفنية.