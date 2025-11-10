قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإئتلاف المصري لحقوق الإنسان: كثافة واضحة من القبائل خلال انتخابات النواب
قلبي معاكم.. تامر حسني ينعى إسماعيل الليثي
ادعوله بالرحمة .. بدرية طلبه تنعى إسماعيل الليثي
انتخابات مجلس النواب.. منظمات حقوقية ودولية تتابع سير التصويت في لجنة إمبابة
رئيس الوزراء: الدولة تساند المؤسسات الصحفية القومية لتحسين أوضاعها المالية والإدارية
الأمم المتحدة: التغطية الإعلامية بشأن غزة لم تكن متوازنة.. وحاولنا إظهار الحقيقة
الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة نهارًا بارد ليلًا والعظمى بالقاهرة 27
مفاوضات لإقامة مباراة ودية بين الأهلي المصري وأهلي جدة
تفاصيل صادمة.. كيف انتهت حياة إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة
آخر ظهور لـ إسماعيل الليثي قبل تعرضه لحادث ووفاته
قبل إغلاق الباب ..الناخبون يواصلون الإدلاء بأصواتهم في منشأة القناطر
وَجَع مالي قلبي .. رضا البحراوي ينعى إسماعيل الليثي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق فعاليات اليوم الأول من الأسبوع الثقافي لأطفال المحافظات الحدودية

الفاعليات
الفاعليات
الإسماعيلية انجي هيبة

انطلقت فعاليات اليوم الأول من الأسبوع الثقافي التاسع والثلاثين لأطفال المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر"، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، تحت شعار “يهمنا الإنسان”.

ويشارك في الأسبوع الثقافي ١٦٠ طفلًا من المحافظات الحدودية، وتستمر فعالياته حتى ١٥ نوفمبر الجاري، وذلك بقصر ثقافة الإسماعيلية، ويقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وبمتابعة اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية.

وتضمن اليوم الأول تنفيذ ورش فنية متعددة، شارك في تقديمها عدد من المتخصصين والفنانين، حيث تناولت الورش موضوعات متنوعة منها المسرح، وكتابة السيناريو، وتصميم الكتاب، والموسيقى والغناء، وفن الأراجوز، وإعادة التدوير، وتصميم الحقائب اليدوية، وفن الخيامية، والأركت، و تنفيذ جدارية جماعية، والتصوير والفوتوشوب، وذلك بهدف تنمية مهارات الأطفال وتطوير قدراتهم الإبداعية والفنية.

ونُظمت الفعاليات بإشراف الدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث ورئيس اللجنة التنفيذية للمشروع، وبحضور الدكتور بدوي مبروك مدير عام الإدارة العامة لثقافة القرية والمدير التنفيذي لمشروع "أهل مصر "، والدكتور شعيب خلف مدير عام إقليم القناة وسيناء الثقافي، وشيرين عبد الرحمن مدير عام فرع ثقافة الإسماعيلية.

يُذكر أن الأسبوع الثقافي يأتي في إطار خطة الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، ويتضمن برنامجًا حافلًا بالأنشطة الإبداعية التي تجمع بين الفنون التشكيلية والأدب والحرف اليدوية وفنون الأداء، كما يتضمن تنظيم عدد من الزيارات الميدانية للتعرف على أبرز معالم الإسماعيلية التاريخية والدينية، من بينها زيارة كنيسة السيدة العذراء مريم الأثرية، ومسجد العباسي أحد أقدم مساجد المدينة، إلى جانب إقامة يوم رياضي ترفيهي.

ويعد مشروع "أهل مصر" أحد أبرز مشروعات وزارة الثقافة التي تستهدف أبناء المحافظات الحدودية، ويسعى إلى اكتشاف المواهب الفنية لدى الأطفال والشباب، وتعزيز القيم الوطنية والانتماء، بالإضافة إلى توفير فرص التعلم والتدريب في مختلف المجالات الثقافية والفنية.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان اسماعيل الليثي

نكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة.. وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بمستشفى ملوي بالمنيا

دينا الشربيني

قذف محصنات.. هبة يسري تدافع عن دينا الشربيني

سعر الذهب

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يشتعل والجنيه الذهب يقفز 800 جنيه

سعر الذهب اليوم

هبوط مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 560 جنيها من قيمته

سعر الدولار

رسميا.. سعر الدولار في مصر مستهل الإثنين

فى أول أيام انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى.. بخطوات بسيطة اعرف لجنتك الانتخابية

انتخابات مجلس النواب 2025 .. اعرف لجنتك الانتخابية بخطوات بسيطة

الفنان القدير محمد صبحي

نقل محمد صبحي إلى العناية المركزة بعد تعرضه لوعكة صحية

أثناء توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم

مواطنو منشأة القناطر يتوافدون على انتخابات النواب لاختيار ممثليهم

ترشيحاتنا

توافد الناخبين

بدء توافد المواطنين بعد ساعة الاستراحة إلى لجان الاقتراع

انتخابات مجلس النواب

إقبال كبير من الشباب على لجان الجيزة القومية في أول أيام انتخابات النواب 2025

جمال شعبان

جمال شعبان يكشف معلومات لا تعرفها من قبل عن الماغنسيوم

بالصور

تفاصيل صادمة.. كيف انتهت حياة إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة

اسماعيل الليثي
اسماعيل الليثي
اسماعيل الليثي

آخر ظهور لـ إسماعيل الليثي قبل تعرضه لحادث ووفاته

إسماعيل الليثي
إسماعيل الليثي
إسماعيل الليثي

تفاصيل وفاة إسماعيل الليثي بعد عام من رحيل إبنه

إسماعيل الليثي ونجله رضا
إسماعيل الليثي ونجله رضا
إسماعيل الليثي ونجله رضا

تشبه ميتسوبيشي.. تسريب صور سيارة نيسان نافارا الجديدة

نيسان
نيسان
نيسان

فيديو

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

سير عملية التصويت بالجيزة تحت إشراف منظمي انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

اقبال كثيف من المواطنين على مدرسة الفاروق عمر الابتدائية في أول أيام انتخابات مجلس النواب

لجنة مدرسة الفاروق

السيدات تتصدر المشهد.. إقبال ملحوظ على لجان التصويت بمدرسة الفاروق بالجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد