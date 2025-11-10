صحفي: المرأة المصرية تتصدر المشهد الانتخابي منذ 30 يونيو

أكد الكاتب الصحفي علي حسن أن الانطباع الأول عن سير الانتخابات إيجابي، موضحًا أن تفاعل المصريين بكافة فئاتهم وطبقاتهم كان ملحوظًا، وأنه رأى المرأة المصرية العظيمة منذ الصباح الباكر متواجدة في اللجان.

وقال خلال لقائه مع الإعلامية شريف نور الدين والإعلامية آية شعيب، خلال تغطية خاصة لانتخابات مجلس النواب 2025 على قناة «صدى البلد»، إن الشباب وكبار السن كانوا أيضًا متواجدين بقوة، مشيرًا إلى أن الاستعدادات التي قامت بها الهيئة الوطنية للانتخابات، وحسن إعداد كل اللوجستيات اللازمة لتيسير العملية الانتخابية سواء للمواطن العادي أو لذوي الهمم بكافة ظروفهم الخاصة، يعكس إحساسًا بالمواطنين وأنهم ممثلون ومحل تقدير الدولة.

وأضاف أن الدور العظيم للمرأة المصرية بدأ منذ 30 يونيو، عندما نزلت المرأة المصرية إلى الشارع بعدما استشعرت أن بلدها في خطر، ونزلت ولم تعد إلى «الكنبة»، وأصبحت موجودة بالفعل في الشارع السياسي.

وأوضح أنه في عام 2005 فازت امرأة واحدة فقط في الانتخابات البرلمانية، وكانت السيدة سوزان مبارك تتباهى بها وتقول: «السيدة الوحيدة اللي فازت من بلدي»، بينما اليوم القائمة وحدها تضم نسبة 50% من السيدات، بما يضمن على الأقل ربع البرلمان.