قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإئتلاف المصري لحقوق الإنسان: كثافة واضحة من القبائل خلال انتخابات النواب
قلبي معاكم.. تامر حسني ينعى إسماعيل الليثي
ادعوله بالرحمة .. بدرية طلبه تنعى إسماعيل الليثي
انتخابات مجلس النواب.. منظمات حقوقية ودولية تتابع سير التصويت في لجنة إمبابة
رئيس الوزراء: الدولة تساند المؤسسات الصحفية القومية لتحسين أوضاعها المالية والإدارية
الأمم المتحدة: التغطية الإعلامية بشأن غزة لم تكن متوازنة.. وحاولنا إظهار الحقيقة
الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة نهارًا بارد ليلًا والعظمى بالقاهرة 27
مفاوضات لإقامة مباراة ودية بين الأهلي المصري وأهلي جدة
تفاصيل صادمة.. كيف انتهت حياة إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة
آخر ظهور لـ إسماعيل الليثي قبل تعرضه لحادث ووفاته
قبل إغلاق الباب ..الناخبون يواصلون الإدلاء بأصواتهم في منشأة القناطر
وَجَع مالي قلبي .. رضا البحراوي ينعى إسماعيل الليثي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مفيدة شيحة: الطريق إلى النجاح ليس سهلًا لكنه يبدأ بخطوة صغيرة

مفيدة شيحة
مفيدة شيحة
عادل نصار

وجّهت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج "الستات" المذاع عبر شاشة قناة النهار وان، رسالة مؤثرة إلى جمهورها، دعتهم فيها إلى التمسك بأحلامهم والسعي لتحقيقها مهما كانت الصعوبات أو التحديات التي تواجههم.


وقالت الإعلامية مفيدة شيحة، خلال حديثها في إحدى فقرات البرنامج: "اجري ورا حلمك، ومتخليش حد يكسرك، الحلم حق كل واحد فينا، وكل إنسان يستحق فرصة يحقق فيها اللي يتمناه طالما بيحاول ويجتهد".

وأضافت الإعلامية مفيدة شيحة، أن الطريق إلى النجاح ليس سهلاً أبدًا، لكنه يبدأ بخطوة صغيرة وإيمان كبير بالنفس، مؤكدة أن كثيرًا من النماذج الناجحة في المجتمع كانت بدايتها بسيطة، لكنها استطاعت بالصبر والإصرار أن تصل إلى ما كانت تحلم به.

وشددت مقدمة "الستات" على أن الإيمان بالحلم هو أول مفاتيح النجاح، قائلة: "اللي عنده حلم حقيقي لازم يتمسك بيه، لأن الحلم عمره ما يكون رفاهية، ده حق، واللي يكافح عشان حلمه أكيد في يوم هيشوفه بيتحقق.

وتفاعل عدد كبير من متابعي البرنامج مع كلمات مفيدة شيحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين رسالتها مصدر إلهام وطاقة إيجابية لكل من يسعى لتحقيق ذاته.

مفيدة شيحة النجاح النماذج الناجحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان اسماعيل الليثي

نكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة.. وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بمستشفى ملوي بالمنيا

دينا الشربيني

قذف محصنات.. هبة يسري تدافع عن دينا الشربيني

سعر الذهب

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يشتعل والجنيه الذهب يقفز 800 جنيه

سعر الذهب اليوم

هبوط مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 560 جنيها من قيمته

سعر الدولار

رسميا.. سعر الدولار في مصر مستهل الإثنين

فى أول أيام انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى.. بخطوات بسيطة اعرف لجنتك الانتخابية

انتخابات مجلس النواب 2025 .. اعرف لجنتك الانتخابية بخطوات بسيطة

الفنان القدير محمد صبحي

نقل محمد صبحي إلى العناية المركزة بعد تعرضه لوعكة صحية

أثناء توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم

مواطنو منشأة القناطر يتوافدون على انتخابات النواب لاختيار ممثليهم

ترشيحاتنا

الناخبون أمام اللجنة

الشباب يتصدرون مشهد انتخابات النواب بعد فترة الراحة بالدقي

الناخبون أمام اللجنة

مواطنون يرفعون علامة النصر أثناء الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس بالدقي

محافظ الجيزة

للاطمئنان على سير الانتخابات.. محافظ الجيزة يتفقد مدرسة جمال عبدالناصر بالدقي

بالصور

تفاصيل صادمة.. كيف انتهت حياة إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة

اسماعيل الليثي
اسماعيل الليثي
اسماعيل الليثي

آخر ظهور لـ إسماعيل الليثي قبل تعرضه لحادث ووفاته

إسماعيل الليثي
إسماعيل الليثي
إسماعيل الليثي

تفاصيل وفاة إسماعيل الليثي بعد عام من رحيل إبنه

إسماعيل الليثي ونجله رضا
إسماعيل الليثي ونجله رضا
إسماعيل الليثي ونجله رضا

تشبه ميتسوبيشي.. تسريب صور سيارة نيسان نافارا الجديدة

نيسان
نيسان
نيسان

فيديو

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

سير عملية التصويت بالجيزة تحت إشراف منظمي انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

اقبال كثيف من المواطنين على مدرسة الفاروق عمر الابتدائية في أول أيام انتخابات مجلس النواب

لجنة مدرسة الفاروق

السيدات تتصدر المشهد.. إقبال ملحوظ على لجان التصويت بمدرسة الفاروق بالجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد