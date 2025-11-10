مفيدة شيحة: الطريق إلى النجاح ليس سهلًا لكنه يبدأ بخطوة صغيرة

وجّهت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج "الستات" المذاع عبر شاشة قناة النهار وان، رسالة مؤثرة إلى جمهورها، دعتهم فيها إلى التمسك بأحلامهم والسعي لتحقيقها مهما كانت الصعوبات أو التحديات التي تواجههم.



وقالت الإعلامية مفيدة شيحة، خلال حديثها في إحدى فقرات البرنامج: "اجري ورا حلمك، ومتخليش حد يكسرك، الحلم حق كل واحد فينا، وكل إنسان يستحق فرصة يحقق فيها اللي يتمناه طالما بيحاول ويجتهد".

وأضافت الإعلامية مفيدة شيحة، أن الطريق إلى النجاح ليس سهلاً أبدًا، لكنه يبدأ بخطوة صغيرة وإيمان كبير بالنفس، مؤكدة أن كثيرًا من النماذج الناجحة في المجتمع كانت بدايتها بسيطة، لكنها استطاعت بالصبر والإصرار أن تصل إلى ما كانت تحلم به.

وشددت مقدمة "الستات" على أن الإيمان بالحلم هو أول مفاتيح النجاح، قائلة: "اللي عنده حلم حقيقي لازم يتمسك بيه، لأن الحلم عمره ما يكون رفاهية، ده حق، واللي يكافح عشان حلمه أكيد في يوم هيشوفه بيتحقق.

وتفاعل عدد كبير من متابعي البرنامج مع كلمات مفيدة شيحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين رسالتها مصدر إلهام وطاقة إيجابية لكل من يسعى لتحقيق ذاته.