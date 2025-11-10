انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال كبير من المواطنين في لجان حدائق أكتوبر

شهدت لجان حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، إقبالًا ملحوظًا من المواطنين عقب استئناف عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025، بعد انتهاء فترة الراحة المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتوافد الناخبون منذ فتح اللجان أبوابها بعد الاستراحة، وسط تنظيم من قوات الأمن لتيسير عملية دخول المواطنين، وتوفير مقاعد ومظلات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

كما تواجد مندوبو المرشحين وممثلو منظمات المجتمع المدني لمتابعة سير العملية الانتخابية، التي تجري في أجواء هادئة ومنظمة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الناخبين.

وتستمر عملية التصويت في لجان حدائق أكتوبر حتى التاسعة مساءً، ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تجري في عدد من المحافظات وفق الجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات.