عقب غنائها أمام الرئيس السيسي.. حنين الشاطر في ضيافة يمنى بدراوي

تحل المطربة الشابة حنين الشاطر ضيفة على برنامج "ورقة بيضا" الذي تقدمه الإعلامية يمني بدراوي، والمقرر عرضه يوم الخميس المقبل على قناة النهار.

وخلال الحلقة، تتحدث حنين عن أهم محطات مسيرتها الفنية، ونجاحاتها، وأبرز اللحظات المؤثرة في حياتها المهنية والشخصية، بما في ذلك غنائها أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

وتتحدث حنين عن التجربة الفريدة بالوقوف أمام الرئيس السيسي، والتحضيرات التي سبقت هذا الحدث الكبير، واللحظات المؤثرة التي شعرت بها أثناء أدائها للأغنية، وكيف شكل هذا الإنجاز خطوة مهمة في مسيرتها الفنية.

كما تتطرق حنين الشاطر للحديث عن خططها المقبلة ومشاريعها الفنية القادمة، وما تسعى لتقديمه لجمهورها من أعمال مميزة ومختلفة، مؤكدة حرصها الدائم على تطوير صوتها وأدائها الفني بأعمال تلاءم طبقة صوتها .

من هي حنين الشاطر

ولدت حنين الشاطر في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، واكتشفت موهبتها الغنائية منذ أن كانت في عمر 4 سنوات، وقد اشتهرت على مواقع التواصل الاجتماعي بالصدفة حين كانت تغني للعندليب الأسمر، حتى شبهها جمهورها والمختصين بالمطربة أصالة لقوة صوتها وتميزه.

حنين الشاطر قدمت مؤخراً أول ألبوم غنائي لها بعنوان "بياع كلام"، الذي ضم 10 أغانٍ متنوعة بين الطابع الصيفي الحيوي والأداء الدرامي المميز، وقد حظي الألبوم بقبول واسع من الجمهور.

وتعاونت حنين خلال الالبوم مع مجموعة من المبدعين من الشعراء والملحنين والموزعين، من بينهم: تيام علي، مؤمن عمارة، سام محمد، مصطفى العسال، أحمد جابر، محمد مجدي، محمد عزام، مؤمن ياسر، محمد الجمال، محمود سليم، فلبينو، عليم، يوسف حسين، مصطفى حسن.

ومن أبرز أغاني الألبوم: صحاب، تكة تكة، يا أبو عين زايغة، قالي قلبك، لا لا لا، امبارح والنهاردة وبكرا، هرد غيبته، تهد المعبد، يا أناني، حلوا عني، إضافة إلى نجاحها الكبير بأغنية "أعظم إنجازاتي" التي تصدرت التريند مؤخراً.