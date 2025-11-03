قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حنين الشاطر: فخورة بمشاركتي في لينك.. وجابولي كوتش خاص لأتمرن على التمثيل

حنين الشاطر
أعربت المطربة والفنانة حنين الشاطر عن سعادتها الكبيرة بتجربتها الأولى في التمثيل من خلال مشاركتها في مسلسل لينك الذى يعرض على Dmc و Watch it، مؤكدة أن دخولها هذا المجال جاء بالصدفة البحتة بعد مشاركتها في ورشة عمل فنية.

وقالت حنين الشاطر: "أول تجربة ليا في التمثيل كانت من خلال ورشة عمل، والمخرج حماقي جابولى كوتش خاص علشان أتمرن على التمثيل والمشاهد، والحمد لله كنت محاطة بتشجيع كبير من كل فريق العمل فرح الزاهد شجعتنى كتير ووقفت جنبى، و كمان أستاذ سيد رجب اللي كان له فضل كبير عليا وشجعني جدًا".

وأضافت: "أي حاجة حلوة ترفع من شأني أنا بشوفها حلم وبستنى أحققه، سواء في الغناء أو التمثيل، لكن الغناء هو الأساس والمشوار الأهم في حياتي".

وتابعت حنين حديثها عن واحدة من أجمل لحظات حياتها قائلة: "الغناء قدام سيادته وحرمه في الحدث العالمي الأخير كان لحظة عمري ما هانساها، لمست منهم تشجيع كبير وحسيت قد إيه بحبهم وبحب بلدي وفخورة بمصر".

وعن الفنانين الذين تحبهم وتتابع أعمالهم قالت: "بحب جدًا تامر عاشور، وتامر حسني، وحماقي، وشيرين، وأنغام، وآمال ماهر، كل واحد فيهم ليه بصمة مميزة".

وأكدت حنين الشاطر أن سنة 2025 تعتبر سنة خير عليها، متمنية أن يكون القادم أفضل، مضيفة: "أي مناسبة وطنية أتمنى أكون جزء منها لأن دي حاجة بتشرفني جدًا، ودور الفن في الترويج لصورة مصر واضح جدًا من اللي شوفناه مؤخرًا، ده كان أبلغ رد ومحور التقاء ثقافات العالم".

واختتمت رسالتها لجمهورها بقولها: "جمهوري حبيبي، تابعوني وكونوا دايمًا في ضهري، لأنكم الأهم في مشوار نجاح أي فنان، وبوعدكم إن اللي جاي هيكون أحسن وأجمل إن شاء الله".

 يعرض مسلسل "لينك" من السبت إلى الأربعاء على شاشة DMC، إلى جانب عرضه عبر منصة Watch It.

ويشارك في بطولته سيد رجب، رانيا يوسف، ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، زينب العبد، هيثم نبيل، وتامر فرج.

المسلسل من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، مسئول اعلامى د. محمد محسن_ ومن إنتاج إيمالاين – إيمان أبو الدهب وأحمد بلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

