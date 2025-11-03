المخرج بلال العربي يعلن انتهاء تصوير مسلسل الميكرو دراما “خطوط عريضة”

أعلن المخرج بلال العربي عن انتهاء تصوير مسلسل الميكرو دراما الجديد "خطوط عريضة"، الذي يُعد تجربة درامية مبتكرة تجمع بين الغموض والرومانسية، في إطار سريع الإيقاع يناسب طبيعة المنصات الرقمية الحديثة.

وأكد العربي أن العمل يقدم تجربة بصرية جديدة تمزج بين روح السينما وسرعة الميكرو دراما، في محاولة لتقديم أسلوب سردي عصري يتماشى مع توجهات المشاهدة الحديثة.

كما أوضح أن المسلسل سيُعرض قريبًا عبر المنصات الرقمية، ضمن خطة شركة "ميديا لايف" لتطوير محتوى عربي حديث ومبتكر يواكب تطور الصناعة عالميًا.

وتدور أحداث المسلسل داخل مكتبة غامضة تمتلكها ليلى، التي تعيش قصة حب خفية مع عمر وسط صراع محتدم مع فؤاد بيه، رجل الأعمال الذي يسعى إلى هدم المكتبة وتحويلها إلى مشروع استثماري، ومع تصاعد الأحداث، تبدأ الكتب والخرائط القديمة في الكشف عن أسرار ماضية تغيّر مجرى القصة وتكشف خيوطًا غير متوقعة.

ويتألّف "خطوط عريضة" من خمسين حلقة قصيرة، تتراوح مدة كل حلقة بين دقيقة ونصف وثلاث دقائق، وتم تصويره بالكامل بتقنية الفورمات الأفقي (Horizontal Format)، في خطوة تعكس توجهًا جديدًا نحو تطوير الشكل البصري للدراما القصيرة العربية.

المسلسل من تأليف يوسف الشريف، وإنتاج شركة ميديا لايف، وإخراج بلال العربي، ومدير تصوير بيشوي عاطف، ويشارك في بطولته مجموعة من الوجوه الشابة: هبة سامي، شامل عدلي، محمود التركي، نزار المغربي، خلود ياسر، ياسمين شربيني، شعبان محمد، مع ظهور خاص للفنان القدير أشرف فاروق.