حضور نسائي مكثف على لجنة مجمع المدارس بالحوامدية

شهدت العملية الانتخابية فى الحوامدية حضور نسائي مكثف عقب الاستراحة بلجنة مجمع المدارس وبدا عليهن حالة من الفرحة والاحتفال بالعرس الانتخابي لمجلس النواب 2025.

من ناحية أخرى حرص عدد كبير من الناخبين على الإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجنة صباح اليوم، في ظل مساعدة من رجال الشرطة لكبار السن في دخول اللجنة والخروج منها.

وقام شباب حزب مستقبل وطن، بتنظيم دخول اللجنة والخروج منها أمام الناخبين، لتيسير العملية الانتخابية.

وفي إطار الحرص على تسهيل عملية التصويت وتشجيع المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات وتم توفير عدد من السيارات لنقل الناخبين إلى اللجان الانتخابية المختلفة بمدينة الحوامدية خاصة كبار السن الذين يجدون صعوبة في التنقل بين اللجان.

وشهدت لجان المدينة وعلى رأسها لجنة مدرسة شركة السكر إقبالًا ملحوظًا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب حيث توافد المواطنون بكثافة للإدلاء بأصواتهم وسط أجواء من الحماس والانضباط في مشهد يعكس وعي الناخبين بأهمية المشاركة في رسم مستقبلهم النيابي.

وانطلقت صباح اليوم، المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتى بدأت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء وتتم عملية التصويت على مدار اليوم وغدا الثلاثاء.

وتجرى انتخابات النواب في المرحلة الأولى في 14 محافظة تشمل (الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر- الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح).

ويحق لـ، 35 مليون ناخبا التصويت بالمرحلة الأولى داخل 5606 لجنة فرعية بمختلف محافظات المرحلة الأولى.

وتشمل المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 142 مقعدًا بنظام القائمة، موزعة على قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا. ترشحت قائمة واحدة في الدائرتين مخصصة للقوائم تحت مسمى القائمة الوطنية من أجل مصر (قائمة بعدد 40 مرشحا وقائمة بعدد 102 مرشحين) إلى جانب 143 مقعدا بالنظام الفردي