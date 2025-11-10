قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ادعوله بالرحمة .. بدرية طلبه تنعى إسماعيل الليثي
انتخابات مجلس النواب.. منظمات حقوقية ودولية تتابع سير التصويت في لجنة إمبابة
رئيس الوزراء: الدولة تساند المؤسسات الصحفية القومية لتحسين أوضاعها المالية والإدارية
الأمم المتحدة: التغطية الإعلامية بشأن غزة لم تكن متوازنة.. وحاولنا إظهار الحقيقة
الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة نهارًا بارد ليلًا والعظمى بالقاهرة 27
مفاوضات لإقامة مباراة ودية بين الأهلي المصري وأهلي جدة
تفاصيل صادمة.. كيف انتهت حياة إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة
آخر ظهور لـ إسماعيل الليثي قبل تعرضه لحادث ووفاته
قبل إغلاق الباب ..الناخبون يواصلون الإدلاء بأصواتهم في منشأة القناطر
وَجَع مالي قلبي .. رضا البحراوي ينعى إسماعيل الليثي
بدون أعراض نزلة البرد .. ما أسباب السعال الجاف؟
مصدر يكشف حقيقة وقوع حريق في المتحف المصري الكبير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

محافظ الشرقية يسلّم عقود عمل لـ 12 من ذوي الهمم بشركات القطاع الخاص| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

سلّم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية،(١٢) عقد عمل للراغبين من ذوي القدرات والهمم للعمل بشركات القطاع الخاص، وذلك خلال استقباله لهم بقاعة الاجتماعات بالديوان العام بحضور الدكتور أحمد عبدالعطي،والمهندسة لبنى عبدالعزيز نائبي المحافظ، واللواء عبدالغفار الديب سكرتير عام المحافظة وخالد الشيخ مدير مديرية العمل وأحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والعميد أركان حرب أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة.

وأكد المحافظ أن المحافظة تبذل جهداً كبيراً لتوفير فرص عمل للشباب من مختلف الأعمار والمؤهلات بشركات ومصانع القطاع الخاص، في إطار سعيها للقضاء على البطالة وتحسين مستوى الدخل ودفع عجلة التنمية داخل المحافظة.

وأشاد المحافظ بالدور الهام والحيوي لمديرية العمل بالشرقية في تعزيز التواصل مع أصحاب الأعمال والمصانع لإتاحة فرص عمل حقيقية للشباب الجاد الراغب في العمل، بما يسهم في تحسين مستوى معيشته والارتقاء بجودة حياته.

واستمع المحافظ إلى مطالب أبناء المحافظة من ذوي القدرات والهمم، موجهاً وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بتلبية احتياجاتهم وتقديم كافة أشكال الدعم لضمان حياة كريمة لهم.

وأضاف المحافظ أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية لن تدخر جهداً في تقديم الرعاية والاهتمام بذوي الهمم، باعتبارهم شريكاً أساسياً وفعالاً في المجتمع.

من جانبهم، أعرب ذوي القدرات والهمم عن سعادتهم باستقبال المحافظ لهم وتسلمهم عقود العمل المناسبة لظروفهم بالقطاع الخاص، مما يتيح لهم حياة كريمة ويمنحهم فرصة المشاركة في بناء وتنمية المجتمع.

الشرقية محافظ الشرقية ذوي القدرات والهمم مديرية العمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان اسماعيل الليثي

نكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة.. وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بمستشفى ملوي بالمنيا

دينا الشربيني

قذف محصنات.. هبة يسري تدافع عن دينا الشربيني

سعر الذهب

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يشتعل والجنيه الذهب يقفز 800 جنيه

سعر الذهب اليوم

هبوط مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 560 جنيها من قيمته

سعر الدولار

رسميا.. سعر الدولار في مصر مستهل الإثنين

فى أول أيام انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى.. بخطوات بسيطة اعرف لجنتك الانتخابية

انتخابات مجلس النواب 2025 .. اعرف لجنتك الانتخابية بخطوات بسيطة

الفنان القدير محمد صبحي

نقل محمد صبحي إلى العناية المركزة بعد تعرضه لوعكة صحية

أثناء توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم

مواطنو منشأة القناطر يتوافدون على انتخابات النواب لاختيار ممثليهم

ترشيحاتنا

زيزو

محمد الغزاوي: تصرفات زيزو تكشف أننا أمام لاعب بعقلية كبيرة

السلة

موعد مباريات قبل نهائي دوري مرتبط السلة للرجال

الاهلي

الغزاوي: جمهورنا لا يقبل إلا بالمكسب وقدر الأهلي التتويج بكل البطولات

بالصور

تفاصيل صادمة.. كيف انتهت حياة إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة

اسماعيل الليثي
اسماعيل الليثي
اسماعيل الليثي

آخر ظهور لـ إسماعيل الليثي قبل تعرضه لحادث ووفاته

إسماعيل الليثي
إسماعيل الليثي
إسماعيل الليثي

تفاصيل وفاة إسماعيل الليثي بعد عام من رحيل إبنه

إسماعيل الليثي ونجله رضا
إسماعيل الليثي ونجله رضا
إسماعيل الليثي ونجله رضا

تشبه ميتسوبيشي.. تسريب صور سيارة نيسان نافارا الجديدة

نيسان
نيسان
نيسان

فيديو

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

سير عملية التصويت بالجيزة تحت إشراف منظمي انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

اقبال كثيف من المواطنين على مدرسة الفاروق عمر الابتدائية في أول أيام انتخابات مجلس النواب

لجنة مدرسة الفاروق

السيدات تتصدر المشهد.. إقبال ملحوظ على لجان التصويت بمدرسة الفاروق بالجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد