محافظ الشرقية يسلّم عقود عمل لـ 12 من ذوي الهمم بشركات القطاع الخاص| صور

سلّم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية،(١٢) عقد عمل للراغبين من ذوي القدرات والهمم للعمل بشركات القطاع الخاص، وذلك خلال استقباله لهم بقاعة الاجتماعات بالديوان العام بحضور الدكتور أحمد عبدالعطي،والمهندسة لبنى عبدالعزيز نائبي المحافظ، واللواء عبدالغفار الديب سكرتير عام المحافظة وخالد الشيخ مدير مديرية العمل وأحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والعميد أركان حرب أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة.

وأكد المحافظ أن المحافظة تبذل جهداً كبيراً لتوفير فرص عمل للشباب من مختلف الأعمار والمؤهلات بشركات ومصانع القطاع الخاص، في إطار سعيها للقضاء على البطالة وتحسين مستوى الدخل ودفع عجلة التنمية داخل المحافظة.

وأشاد المحافظ بالدور الهام والحيوي لمديرية العمل بالشرقية في تعزيز التواصل مع أصحاب الأعمال والمصانع لإتاحة فرص عمل حقيقية للشباب الجاد الراغب في العمل، بما يسهم في تحسين مستوى معيشته والارتقاء بجودة حياته.

واستمع المحافظ إلى مطالب أبناء المحافظة من ذوي القدرات والهمم، موجهاً وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بتلبية احتياجاتهم وتقديم كافة أشكال الدعم لضمان حياة كريمة لهم.

وأضاف المحافظ أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية لن تدخر جهداً في تقديم الرعاية والاهتمام بذوي الهمم، باعتبارهم شريكاً أساسياً وفعالاً في المجتمع.

من جانبهم، أعرب ذوي القدرات والهمم عن سعادتهم باستقبال المحافظ لهم وتسلمهم عقود العمل المناسبة لظروفهم بالقطاع الخاص، مما يتيح لهم حياة كريمة ويمنحهم فرصة المشاركة في بناء وتنمية المجتمع.