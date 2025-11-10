قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ناخب أمام مدرسة 6 أكتوبر الابتدائية ببولاق الدكرور: تصويت المواطنين مهم لبلدنا العظيمة
نتنياهو يطالب بتشكيل لجنة تحقيق متوازنة في أحداث 7 أكتوبر.. ويلوّح بـ قوة السلام
غضب سوري أمام البيت الأبيض.. حشود رافضة لـ زيارة الشرع ومقابلته لترامب
موعد ومكان جنازة إسماعيل الليثي.. تفاصيل
بعد وفاة اسماعيل الليثي.. العين فيها سُم قاتل.. لو رأيت هذا الحاسد اقرأ المعوذات فوراً
أبو قلب طيب.. أيتن عامر تنعى إسماعيل الليثي
الجيزة تتصدر المشهد.. مراسلة صدى البلد تكشف تفاصيل الساعات الأخيرة من انتخابات النواب| فيديو
تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة إسماعيل الليثي متأثرًا بإصابته في حادث المنيا
إلكترونيًا.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين 2025
وزير التعليم العالي يقرر ندب الدكتورة سلوى رشاد أمينًا لمجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية
ذا أثلتيك: أوريلي أحبط محمد صلاح في قمة مانشستر سيتي ضد ليفربول
انهيار زوجة إسماعيل الليثي أمام المستشفى بعد رحيله
محافظات

زوجها أنهى حياتها ورضيعها.. شقيقة المجني عليها: أطالب بالقصاص العادل

مروة فاضل

تسود حالة من الحزن بين أهالي قرية كفر جنزور بمركز تلا في محافظة المنوفية عقب مصرع احد أبناء القرية وطفلها على يد زوجها. 

شقيق زوجة المنوفية ضحية زوجها يروي التفاصيل 

وقال شقيق المجني عليه ايه نصر المقتولة علي يد زوجها، ان شقيقته خريجة كلية الدراسات الإسلامية جامعة الازهر. 

وتابع ان شقيقته حافظة لكتاب الله نحو 23 جزء من القران الكريم وحسنة السلوك والسمعة والجميع يشهد باخلاقها. 

واوضح انه فؤجي بمقتل شقيقته ورضيعهاصاحب ال 6 أشهر علي يد زوجها. 

وطالب بالقصاص العادل من المتهم واعدامه لانه قتل شقيقته دون ذنب. 

 واكد محامي المجني عليها، ان اسرة المقتولة علي يد زوجها في حاله انهيار تام لما حدث لنجلتهم ورضيعها، نافيا ما يتم تردده علي لسان المتهم وعلي مواقع التواصل الاجتماعي. 

واوضح ان المجنى عليها تتسم بالأخلاق والسمعة الطيبة بين الجميع، مؤكدا انه كان هناك خلافات صغيرة بين المجني عليها وزوجها وزادت الخلافات الفترة الاخيرة وعاد من يومين من دولة السعودية وفوجي الجميع بذبح زوجته ورضيعها صاحب ال 6 اشهر. 

وطالب بسرعة الفصل في القضية، مناشدا الجميع بعدم النشر في القضية والخوض في سمعة المجني عليها. 

وألقت قوات أمن المنوفية القبض على المتهم بقتل زوجته ورضيعها في قرية زنارة بمركز تلا. 

واعترف المتهم في التحقيقات بقيامه بذبح زوجته ورضيعها صاحب عمره 6 أشهر بسكين وذلك لشكه في سلوكها. 

فيما كذب أهالي قرية زنازة رواية المتهم بقتل زوجته، مؤكدين ان الزوجة معروفة بين الجميع بحسن الخلق والأخلاق الطيبة قائلين “ كانت في حالها وأخلاقها كويسة”. 

وكان المتهم قد قام بذبح زوجته ورضيعه وقام بنشر صورتهم علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك قائلا :“ انا دبحت ابني ومراتي”. 

وكان اللواء علاء الجاحر مدير امن المنوفية قد تلقي اخطارا وبالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة تلا بالمنوفية بالعثور على جثمان (ربة منزل ونجلها "سن 6 أشهر" – مقيمان بدائرة المركز) بهما جروح ذبحية بالرقبة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (زوج المجنى عليها – مقيم بذات العنوان) والأداة المستخدمة فى الواقعة "سكين".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

