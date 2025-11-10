زوجها أنهى حياتها ورضيعها.. شقيقة المجني عليها: أطالب بالقصاص العادل

تسود حالة من الحزن بين أهالي قرية كفر جنزور بمركز تلا في محافظة المنوفية عقب مصرع احد أبناء القرية وطفلها على يد زوجها.

شقيق زوجة المنوفية ضحية زوجها يروي التفاصيل

وقال شقيق المجني عليه ايه نصر المقتولة علي يد زوجها، ان شقيقته خريجة كلية الدراسات الإسلامية جامعة الازهر.

وتابع ان شقيقته حافظة لكتاب الله نحو 23 جزء من القران الكريم وحسنة السلوك والسمعة والجميع يشهد باخلاقها.

واوضح انه فؤجي بمقتل شقيقته ورضيعهاصاحب ال 6 أشهر علي يد زوجها.

وطالب بالقصاص العادل من المتهم واعدامه لانه قتل شقيقته دون ذنب.

واكد محامي المجني عليها، ان اسرة المقتولة علي يد زوجها في حاله انهيار تام لما حدث لنجلتهم ورضيعها، نافيا ما يتم تردده علي لسان المتهم وعلي مواقع التواصل الاجتماعي.

واوضح ان المجنى عليها تتسم بالأخلاق والسمعة الطيبة بين الجميع، مؤكدا انه كان هناك خلافات صغيرة بين المجني عليها وزوجها وزادت الخلافات الفترة الاخيرة وعاد من يومين من دولة السعودية وفوجي الجميع بذبح زوجته ورضيعها صاحب ال 6 اشهر.

وطالب بسرعة الفصل في القضية، مناشدا الجميع بعدم النشر في القضية والخوض في سمعة المجني عليها.

وألقت قوات أمن المنوفية القبض على المتهم بقتل زوجته ورضيعها في قرية زنارة بمركز تلا.

واعترف المتهم في التحقيقات بقيامه بذبح زوجته ورضيعها صاحب عمره 6 أشهر بسكين وذلك لشكه في سلوكها.

فيما كذب أهالي قرية زنازة رواية المتهم بقتل زوجته، مؤكدين ان الزوجة معروفة بين الجميع بحسن الخلق والأخلاق الطيبة قائلين “ كانت في حالها وأخلاقها كويسة”.

وكان المتهم قد قام بذبح زوجته ورضيعه وقام بنشر صورتهم علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك قائلا :“ انا دبحت ابني ومراتي”.

وكان اللواء علاء الجاحر مدير امن المنوفية قد تلقي اخطارا وبالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة تلا بالمنوفية بالعثور على جثمان (ربة منزل ونجلها "سن 6 أشهر" – مقيمان بدائرة المركز) بهما جروح ذبحية بالرقبة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (زوج المجنى عليها – مقيم بذات العنوان) والأداة المستخدمة فى الواقعة "سكين".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.