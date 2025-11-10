قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عطل فني خلال كلمة مدبولي بـ منتدي الاستثمار والتجارة المصري الخليجي
مدبولي يدعو المستثمرين الخليجيين إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر
واين روني يهاجم محمد صلاح بعد خسارة ليفربول أمام مانشستر سيتي
حفاوة الاستقبال بالنائب محمد أبو العينين لحظة زيارته مقر هيئة النظافة والتجميل بالجيزة
من 3 لـ 4 مساء.. ساعة راحة للقضاة المشرفين على انتخابات مجلس النواب
بالأعلام والأغاني الوطنية.. إقبال كثيف من السيدات والشباب على لجان العمرانية
تزايد أعداد الناخبين على مدرسة شركة السكر بالحوامدية | صور
سوريا تحبط مؤامرتين لاغتيال الرئيس الشرع
رانيا المشاط: الشراكة المصرية الخليجية ركيزة لبناء اقتصاد عربي متكامل ومستدام
السيطرة على حريق بمصنع كيماويات في مدينة السادات.. صور
عبد الرؤوف: دخلنا أجواء القمة في وقت متأخر.. وإصابة بعض اللاعبين مشكلة
وزير النقل التركي: مشروعات استراتيجية تربط الشرق بالغرب وتعزيز التعاون مع مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملات لرفع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والإشغالات بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية انه تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية جهودها المكثفة على مدار الساعة للتصدي لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، إلى جانب رفع الإشغالات من الشوارع والميادين، وفرض الانضباط وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وأضاف محافظ الشرقية، أنه في مركز ههيا، قامت الأجهزة التنفيذية برئاسة أيمن هيكل، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية بشرشيمة، بإزالة سور مخالف بطول ١١ مترًا وارتفاع متر ونصف داخل الحيز العمراني، كما تم إزالة مبنى بالطوب الدبش الأبيض على مساحة ١٢٠ مترًا خارج الحيز العمراني بكفر حموده، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز أبو كبير، شن رئيس المركز المحاسب السيد عبد الرازق حملة مكثفة لرفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية للحفاظ على السيولة المرورية وحركة المواطنين، كما تم تنفيذ إزالة مزرعة مخالفة على مساحة ٤٠٠ متر بعزبة ليكو التابعة للوحدة المحلية بالرحمانية، وتمت الإزالة بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي مركز الزقازيق، قاد شعبان أبو الفتوح رئيس المركز حملة مكبرة لإزالة سور بالدبش على الطريق الدولي بمنطقة موقف المنصورة، حيث تم تنفيذ الإزالة بالكامل، إلى جانب إزالة بناء مخالف بكفر محمد جاويش على مساحة ١٠٠ متر. كما تم تنفيذ حملة لرفع الإشغالات بمحيط جامعة الأزهر والموقف الجديد، تضمنت إزالة “عِشة” مخالفة ورفع كافة الإشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق وفي مركز مشتول السوق، فقد قاد اللواء الدكتور محمد بهاء الدين حملة مسائية مكبرة لرفع كافة أشكال الإشغالات والتعديات على الأرصفة بشوارع المدينة، مع التنبيه على المخالفين بعدم افتراش بضائعهم بالشارع العام.

وفي مركز ديرب نجم، تمكنت الأجهزة التنفيذية من إزالة غرفة مبنية بالطوب الأحمر على مساحة ٢٥ مترًا خارج الحيز العمراني بصفط زريق، كما تمت إزالة سملات مخالفة على مساحة ستة أسهم بديرب البلد.

وفي مركز بلبيس، شنت الأجهزة التنفيذية برئاسة اللواء أحمد شاكر حملة بعزبة التل التابعة لقرية السلام، أسفرت عن إزالة أعمدة الدور الأرضي على مساحة ٩٠ مترًا، كما تم تنفيذ إزالة سمل مخالف على مساحة ١٤٠ مترًا طوليًا بقرية منية سلمنت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد محافظ الشرقية، أن هذه الحملات تأتي في إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع تبوير الأراضي، واستعادة الانضباط بالشارع، وفرض هيبة القانون على الجميع دون تهاون مع أي مخالف.

الشرقية محافظ الشرقية بمحافظة الشرقية الأجهزة التنفيذية الأراضي الزراعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيزيرا

رضا عبد العال: بيزيرا خد علقة موت من لاعبي الأهلي

الدردير

الدردير عن خسارة الزمالك امام الأهلي: مش عارف أنام

شيكابالا

احنا بنضيع وقت.. شيكابالا يهاجم لاعب الزمالك

اغفر ذنوبك كلها

13 دعاء تمحو ذنوبك كلها.. رددها بعد الصلاة وانسى أمرها

دينا الشربيني

قذف محصنات.. هبة يسري تدافع عن دينا الشربيني

الدردير

الدردير: دفاع الأهلي الأسوأ في تاريخ

سعر الدولار

رسميا.. سعر الدولار في مصر مستهل الإثنين

الاهلي

نجم الإمارات السابق: شعبية الأهلي أكبر من الزمالك

ترشيحاتنا

خلال الفاعليات

أسامة ربيع يشهد تدشين باكورة إنتاج شركة قناة السويس من اليخوت السياحية

محافظ مطروح خلال تفقد اللجان الانتخابية

محافظ مطروح يتفقد سير العملية الانتخابية ويتأكد من توافر الخدمات للناخبين

اورمان الشرقية

تضامن الشرقية: تسليم 2641 رأس ماشية للأسر الأولى بالرعاية

بالصور

نرمين الفقى تلفت الانتباه بخصر منحوت فى أحدث إطلالة

نرمين الفقى تلفت الانتباه بخصر منحوت فى اخر إطلالة لها
نرمين الفقى تلفت الانتباه بخصر منحوت فى اخر إطلالة لها
نرمين الفقى تلفت الانتباه بخصر منحوت فى اخر إطلالة لها

وصول أبو العينين إلى مقر هيئة النظافة بالدقي وسط حفاوة من الناخبين

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين

جنرال موتورز تسرح 900 عامل من أكبر مصانعها.. تفاصيل

مصنع جنرال موتورز
مصنع جنرال موتورز
مصنع جنرال موتورز

استمرار توافد الناخبين أمام مدرسة الجيزة القومية الابتدائية بالجيزة

انتخابات ٢٠٢٥
انتخابات ٢٠٢٥
انتخابات ٢٠٢٥

فيديو

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

سير عملية التصويت بالجيزة تحت إشراف منظمي انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

اقبال كثيف من المواطنين على مدرسة الفاروق عمر الابتدائية في أول أيام انتخابات مجلس النواب

لجنة مدرسة الفاروق

السيدات تتصدر المشهد.. إقبال ملحوظ على لجان التصويت بمدرسة الفاروق بالجيزة

السبب الحقيقي في وفاة عروس ليلة زفافها

متلازمة القلب السعيد.. جمال شعبان يوضح سبب وفاة عروس ليلة زفافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد