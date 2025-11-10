حملات لرفع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والإشغالات بالشرقية

أكد المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية انه تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية جهودها المكثفة على مدار الساعة للتصدي لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، إلى جانب رفع الإشغالات من الشوارع والميادين، وفرض الانضباط وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وأضاف محافظ الشرقية، أنه في مركز ههيا، قامت الأجهزة التنفيذية برئاسة أيمن هيكل، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية بشرشيمة، بإزالة سور مخالف بطول ١١ مترًا وارتفاع متر ونصف داخل الحيز العمراني، كما تم إزالة مبنى بالطوب الدبش الأبيض على مساحة ١٢٠ مترًا خارج الحيز العمراني بكفر حموده، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز أبو كبير، شن رئيس المركز المحاسب السيد عبد الرازق حملة مكثفة لرفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية للحفاظ على السيولة المرورية وحركة المواطنين، كما تم تنفيذ إزالة مزرعة مخالفة على مساحة ٤٠٠ متر بعزبة ليكو التابعة للوحدة المحلية بالرحمانية، وتمت الإزالة بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي مركز الزقازيق، قاد شعبان أبو الفتوح رئيس المركز حملة مكبرة لإزالة سور بالدبش على الطريق الدولي بمنطقة موقف المنصورة، حيث تم تنفيذ الإزالة بالكامل، إلى جانب إزالة بناء مخالف بكفر محمد جاويش على مساحة ١٠٠ متر. كما تم تنفيذ حملة لرفع الإشغالات بمحيط جامعة الأزهر والموقف الجديد، تضمنت إزالة “عِشة” مخالفة ورفع كافة الإشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق وفي مركز مشتول السوق، فقد قاد اللواء الدكتور محمد بهاء الدين حملة مسائية مكبرة لرفع كافة أشكال الإشغالات والتعديات على الأرصفة بشوارع المدينة، مع التنبيه على المخالفين بعدم افتراش بضائعهم بالشارع العام.

وفي مركز ديرب نجم، تمكنت الأجهزة التنفيذية من إزالة غرفة مبنية بالطوب الأحمر على مساحة ٢٥ مترًا خارج الحيز العمراني بصفط زريق، كما تمت إزالة سملات مخالفة على مساحة ستة أسهم بديرب البلد.

وفي مركز بلبيس، شنت الأجهزة التنفيذية برئاسة اللواء أحمد شاكر حملة بعزبة التل التابعة لقرية السلام، أسفرت عن إزالة أعمدة الدور الأرضي على مساحة ٩٠ مترًا، كما تم تنفيذ إزالة سمل مخالف على مساحة ١٤٠ مترًا طوليًا بقرية منية سلمنت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد محافظ الشرقية، أن هذه الحملات تأتي في إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع تبوير الأراضي، واستعادة الانضباط بالشارع، وفرض هيبة القانون على الجميع دون تهاون مع أي مخالف.