السعودية: التبادل التجاري مع مصر ارتفع في 2024 لـ16 مليار دولار
وزير الخارجية: الاستثمار في مصر فرصة ذهبية لرجال الأعمال الخليجيين في القطاعات الاستراتيجية
رئيس الوزراء: مصر تشهد طفرة تنموية شاملة منذ قرابة 10 أعوام
"مش عارفة إن النهاردة إجازة".. طفلة تذهب للمدرسة ببولاق وتفاجأ بالانتخابات.. فيديو وصور
3 قرارات عاجلة في الزمالك بعد خسارة السوبر أمام الأهلي
عطل فني خلال كلمة مدبولي بـ منتدي الاستثمار والتجارة المصري الخليجي
مدبولي يدعو المستثمرين الخليجيين إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر
واين روني يهاجم محمد صلاح بعد خسارة ليفربول أمام مانشستر سيتي
حفاوة الاستقبال بالنائب محمد أبو العينين لحظة زيارته مقر هيئة النظافة والتجميل بالجيزة
من 3 لـ 4 مساء.. ساعة راحة للقضاة المشرفين على انتخابات مجلس النواب
بالأعلام والأغاني الوطنية.. إقبال كثيف من السيدات والشباب على لجان العمرانية
تزايد أعداد الناخبين على مدرسة شركة السكر بالحوامدية | صور
محافظات

استعداداً لفصل الشتاء.. الشرقية تفعل خطط الطوارئ لمجابهة التقلبات المناخية وسقوط الأمطار

محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية انه في إطار استعداد المحافظة وأجهزتها التنفيذية لمواجهة التغيرات المناخية والظواهر الطبيعية غير المعتادة، واستقبال موسم السيول والأمطار خلال فصل الشتاء، اتخذت المحافظة عدداً من الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة سوء الأحوال الجوية المحتملة تم إصدار الكتاب الدوري رقم (٢١) لسنة ٢٠٢٥م، بشأن الاستعداد لموسم الشتاء وسقوط الأمطار، وتفعيل الإجراءات اللازمة لمواجهة مخاطر السيول وسوء الأحوال الجوية.

شدّد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية ومديريات: «الشؤون الصحية، الإدارة المركزية للموارد المائية والري، الأمن، الطرق والنقل، الكهرباء، التضامن الاجتماعي، شركة مياه الشرب والصرف الصحي، الأوقاف» بضرورة الالتزام بما ورد في الكتاب.

ووفقاً لخطة المحافظة للحد من تلك المخاطر، كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، ومديريات الخدمات والهيئات المعنية (الإدارة المركزية للموارد المائية والري، الأمن، الطرق والنقل، الطرق والكباري، التضامن الاجتماعي، شركة مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، الشباب والرياضة، التموين، الصحة، التربية والتعليم) بتنفيذ التعليمات التالية بكل دقة وحزم والتأكيد على جاهزية غرف العمليات لمتابعة الموقف بصفة مستمرة، والتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة، مع إرسال البلاغات الدورية والعاجلة أولاً بأول ومراجعة مدى استعداد غرف الطوارئ، ومتابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف، والتأكد من توافر عربات الكسح والمعدات اللازمة.

كما كلف المحافظ بالتأكد من جاهزية الوحدات السكنية أو المدارس أو المستشفيات أو غيرها من المنشآت التي يمكن استغلالها لإيواء المواطنين المتضررين، للاستعانة بها فور وقوع أي أزمة والتنبيه على المختصين بكافة الجهات بالمرور على (اللوحات الإعلانية – الواجهات الزجاجية – الأشجار الضخمة) وإزالة أي عناصر تُشكل خطراً على حياة المواطنين.

الشرقية محافظ الشرقية التغيرات المناخية موسم السيول والأمطار

