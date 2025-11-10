ضبط 10 أطنان أسماك مجمدة مجهولة المصدر في الشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار تكثيف الحملات اليومية على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية لضبط المخالفين والتصدي لأي محاولات لتهريب السلع المدعمة أو التلاعب بأسعارها قائلاً : "لن نسمح بالمساس بحقوق المواطنين، وسيتم اتخاذ إجراءات رادعة حيال كل من يثبت تورطه في أي مخالفة."

ومن جانبه أوضح المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالشرقية أن الإدارة العامة للتجارة الداخلية بالمديرية، تحت إشراف المهندس أحمد القواشتى نفذت حملات مكثفة على ثلاجات الأسماك ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وأسفرت عن ضبط مخالفات متنوعة تم تحرير محاضر بشأنها، حيث تم ضبط (٤٠٠ كرتونة سمك مجمد) بإجمالي (٨ طن)وتم تحرير محضر ضد صاحب ثلاجة الأسماك لعرضه منتجات بدون فواتير وضبط (١١٩ كرتونة أسماك مجمدة متنوعة) بإجمالي( ٢طن و ١٣٥ كيلو جرام) وتم تحرير محضر ضد صاحب ثلاجة أسماك أخرى لعدم وجود فواتير تدل على مصدرها.

كما تم ضبط ( ٥ كيلو جرام) لحم طازج وتم تحرير محضر ضد صاحب الجزارة لعرض وبيع لحوم بلدية مذبوحة خارج السلخانة وتحرير محضر ضد صاحب محطة تموين سيارات لتجميع (٥٠٠ لتر بنزين ٨٠) بغرض الإتجار به في السوق السوداء وتحرير محضر ضد صاحب مزرعة دواجن لاستخدامه (٥) أسطوانات بوتاجاز منزلية في غير الغرض المخصص لها وتحرير محضر ضد بعض المواطنين لتجميع(٦٠) أسطوانة بوتاجاز منزلية بقصد الإتجار بها في السوق السوداء.

أكد المحافظ أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة متكاملة بين الجهات المعنية لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع المعروضة للبيع أمام المواطنين، مع ضرورة الإلتزام بالإشتراطات التموينية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.