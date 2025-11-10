قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرة التنمية المحلية تتابع سير انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظات المرحلة الأولى
السعودية: التبادل التجاري مع مصر ارتفع في 2024 لـ16 مليار دولار
وزير الخارجية: الاستثمار في مصر فرصة ذهبية لرجال الأعمال الخليجيين في القطاعات الاستراتيجية
رئيس الوزراء: مصر تشهد طفرة تنموية شاملة منذ قرابة 10 أعوام
"مش عارفة إن النهاردة إجازة".. طفلة تذهب للمدرسة ببولاق وتفاجأ بالانتخابات.. فيديو وصور
3 قرارات عاجلة في الزمالك بعد خسارة السوبر أمام الأهلي
عطل فني خلال كلمة مدبولي بـ منتدي الاستثمار والتجارة المصري الخليجي
مدبولي يدعو المستثمرين الخليجيين إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر
واين روني يهاجم محمد صلاح بعد خسارة ليفربول أمام مانشستر سيتي
حفاوة الاستقبال بالنائب محمد أبو العينين لحظة زيارته مقر هيئة النظافة والتجميل بالجيزة
من 3 لـ 4 مساء.. ساعة راحة للقضاة المشرفين على انتخابات مجلس النواب
بالأعلام والأغاني الوطنية.. إقبال كثيف من السيدات والشباب على لجان العمرانية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

شباب ورياضة الشرقية تطلق فعاليات اليوم الأول من برنامج "مشواري" بديرب نجم

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
محمد الطحاوي

أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بالدور الحيوي الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة في تنمية مهارات الشباب، ودعم مشاركتهم الإيجابية في الأنشطة الرياضية والثقافية، مؤكداً حرص الدولة على تعزيز الصحة النفسية والجسدية للنشء وتوفير بيئة آمنة ومحفزة تساعدهم على التطور الشخصي والإجتماعي، لافتاً أن برامج وزارة الشباب والرياضة تسهم في بناء جيل واعٍ قادر على مواجهة التحديات اليومية، بما يدعم استراتيجيات الدولة لبناء الإنسان المصري وصناعة كوادر قادرة على القيادة والتغيير.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتمكين الشباب وتنمية مهاراتهم الحياتية والمهنية قامت الإدارة العامة للشباب (إدارة تمكين الشباب) بإطلاق فعاليات اليوم الأول من برنامج "مشواري" بمقر مجمع نصر عابدين بمركز ديرب نجم، وذلك في ضوء بروتوكول التعاون المشترك بين مديرية الشباب والرياضة ومجمع نصر عابدين التعليمى، بهدف تعزيز قدرات المشاركين وتنمية مهاراتهم الحياتية من خلال برامج تدريبية متخصصة.

وأشار وكيل الوزارة إلي أن البرنامج يتضمن تدريبيًا تفاعليًا يركز على تنمية المهارات الشخصية، وتطوير التفكير والابتكار ، وتعزيز مفهوم التخطيط للمستقبل لدى المشاركين كما تضمنت الأنشطة التدريبية بالبرنامج مجموعة من التمارين العملية والنقاشات الجماعية التي تهدف إلى تحفيز التفكير الإبداعي، وبناء الثقة بالنفس، وتحديد الأهداف المستقبلية بواقعية ووعي.

الشرقية محافظ الشرقية الشباب والرياضة الأنشطة الرياضية

