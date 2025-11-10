شباب ورياضة الشرقية تطلق فعاليات اليوم الأول من برنامج "مشواري" بديرب نجم

أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بالدور الحيوي الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة في تنمية مهارات الشباب، ودعم مشاركتهم الإيجابية في الأنشطة الرياضية والثقافية، مؤكداً حرص الدولة على تعزيز الصحة النفسية والجسدية للنشء وتوفير بيئة آمنة ومحفزة تساعدهم على التطور الشخصي والإجتماعي، لافتاً أن برامج وزارة الشباب والرياضة تسهم في بناء جيل واعٍ قادر على مواجهة التحديات اليومية، بما يدعم استراتيجيات الدولة لبناء الإنسان المصري وصناعة كوادر قادرة على القيادة والتغيير.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتمكين الشباب وتنمية مهاراتهم الحياتية والمهنية قامت الإدارة العامة للشباب (إدارة تمكين الشباب) بإطلاق فعاليات اليوم الأول من برنامج "مشواري" بمقر مجمع نصر عابدين بمركز ديرب نجم، وذلك في ضوء بروتوكول التعاون المشترك بين مديرية الشباب والرياضة ومجمع نصر عابدين التعليمى، بهدف تعزيز قدرات المشاركين وتنمية مهاراتهم الحياتية من خلال برامج تدريبية متخصصة.

وأشار وكيل الوزارة إلي أن البرنامج يتضمن تدريبيًا تفاعليًا يركز على تنمية المهارات الشخصية، وتطوير التفكير والابتكار ، وتعزيز مفهوم التخطيط للمستقبل لدى المشاركين كما تضمنت الأنشطة التدريبية بالبرنامج مجموعة من التمارين العملية والنقاشات الجماعية التي تهدف إلى تحفيز التفكير الإبداعي، وبناء الثقة بالنفس، وتحديد الأهداف المستقبلية بواقعية ووعي.