‎انتخابات مجلس النواب 2025.. توافد الناخبين كبار السن على لجان الجيزة بكثافة
الإئتلاف المصري لحقوق الإنسان: كثافة واضحة من القبائل خلال انتخابات النواب
قلبي معاكم.. تامر حسني ينعى إسماعيل الليثي
ادعوله بالرحمة .. بدرية طلبه تنعى إسماعيل الليثي
انتخابات مجلس النواب.. منظمات حقوقية ودولية تتابع سير التصويت في لجنة إمبابة
رئيس الوزراء: الدولة تساند المؤسسات الصحفية القومية لتحسين أوضاعها المالية والإدارية
الأمم المتحدة: التغطية الإعلامية بشأن غزة لم تكن متوازنة.. وحاولنا إظهار الحقيقة
الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة نهارًا بارد ليلًا والعظمى بالقاهرة 27
مفاوضات لإقامة مباراة ودية بين الأهلي المصري وأهلي جدة
تفاصيل صادمة.. كيف انتهت حياة إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة
آخر ظهور لـ إسماعيل الليثي قبل تعرضه لحادث ووفاته
قبل إغلاق الباب ..الناخبون يواصلون الإدلاء بأصواتهم في منشأة القناطر
مبلغ مالي ضخم.. كم حصد الأهلي بعد فوزه بالسوبر المصري؟

أحمد أيمن

توج النادي الأهلي بلقب كأس السوبر المصري بعد فوزه على غريمه التقليدي الزمالك بثنائية نظيفة، ليزيد من بطولاته لقبا، ويتلقى في خزينته مكافأة ضخمة.

بهذا الفوز، حقق النادي الأهلي، اللقب للمرة الخامسة على التوالي والسادسة عشرة في تاريخه، ليصل بهذا التتويج عدد بطولات الفريق إلى الرقم 156 في مختلف البطولات، محلية وعربية وإفريقية وعالمية.

كيف تأهل الأهلي والزمالك للنهائي؟

تأهل الأهلي والزمالك إلى نهائي مسابقة الكأس السوبر المصرية لكرة القدم المقامة في الإمارات، وذلك بعدما فاز على سيراميكا كليوباترا 2-1 على ملعب هزاع بن زايد بالعين.

وفاز الزمالك على بيراميدز 5-4 بركلات الترجيح بعد التعادل دون أهداف في الوقت الأصلي على ملعب آل نهيان في أبو ظبي في مباراتي نصف النهائي الخميس الماضي.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك 

شهدت الدقيقة 42 من الشوط الأول، الهدف الأول لفريق الأهلي، بعد كرة عرضية من الجهة اليمنى، عن طريق أحمد سيد زيزو، ذهبت إلى أشرف بن شرقي، الذي اخترق الدفاع، ومن ثم سددها داخل منطقة الجزاء، سكنت يمين المرمى.

وفي الدقيقة 72 سجل الأهلي الهدف الثاني بعد اختراق رائع من الجهة اليسرى من لاعب الأهلي طاهر محمد طاهر ومن ثم أرسل عرضية قابلها بتسديدة مروان عطية من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بأرضية الملعب ومن ثم سكنت منتصف المرمى.

وتوج أحمد سيد زيزو بجائزة أفضل لاعب فى مباراة الأهلي والزمالك فى نهائي كأس السوبر المصري، حيث كان السوبر المصري، شاهدا على أول قمة لـ أحمد سيد زيزو بقميص الأهلي ضد الزمالك منذ الانضمام إليه في يونيو الماضي.

وكانت الإصابة حرمت زيزو من قمة الدوري الماضية، والتي انتصر فيها الأهلي بنتيجة 2-1.

مكافأة الأهلي في السوبر المصري 

بعد الفوز بالبطولة، سيعزز الأهلي خزائنه بمبالغ مالية كبيرة. وفقًا للائحة البطولة، حصل الأهلي على 50 ألف دولار لمشاركته في البطولة، بالإضافة إلى 300 ألف دولار كجائزة الفوز باللقب، ليصبح إجمالي ما حصل عليه الأهلي من هذه المشاركة 350 ألف دولار، ما يعادل حوالي 16 مليونًا و450 ألف جنيه مصري. 

بينما حصل الزمالك، كوصيف للبطولة، على مكافأة مالية قدرها 200 ألف دولار، ليصل إجمالي ما حصل عليه إلى 250 ألف دولار.

الأهلي مباراة الأهلى والزمالك أهداف مباراة الأهلى والزمالك نهائي كأس السوبر المصري مكافأة الأهلي في السوبر المصري

