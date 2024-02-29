انخفاض بالأسواق الأوروبية وسهم شركة التأمين البريطانية DirectLine يرتفع 24%

أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض، الأربعاء، مع استمرار الحذر العالمي نحو اتجاهات الأسواق وبيانات التضخم ومؤشرات الاستهلاك وغيرها التي بدأت بالصدور مطلع هذا الأسبوع.

وأنهى مؤشر Stoxx 600 جلسة، الأربعاء، منخفضاً بنسبة 0.3%، مع وجود معظم القطاعات في المنطقة السلبية.

وقادت أسهم شركات التكنولوجيا الخسائر، بانخفاض 1.4%، بينما ارتفعت أسهم شركات السيارات بنحو 1%.

وقفز سهم شركة التأمين البريطانية DirectLine نحو 24% بعد أن أكدت شركة Ageas البلجيكية أنها تدرس عرضاً لشراء الشركة بقيمة 3.095 مليار جنيه إسترليني، حوالي3.91 مليار دولار.

وقالت الشركة إن العرض يمثل علاوة بنسبة 42.8% على سعر إغلاق يوم الثلاثاء.

وتباينت المؤشرات الأوروبية مع ختام تعاملات جلسة الأربعاء حيث أغلق مؤشر DAX الألماني على ارتفاع بنحو 0.25%، فيما استقر مؤشر CAC الفرنسي، وهبط مؤشر FTSE البريطاني بنحو 0.73%.