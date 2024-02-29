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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع معدل إنتاج النفايات الضارة نحو 2.1 مليار طن

صدى البلد

توقع برنامج الأمم المتحدة للبيئة في تقرير صادر، أمس الأربعاء، أن يزداد معدل الإنتاج البشري للنفايات بحلول عام 2050؛ مما سيتسبب في خسائر تقدر بمئات المليارات من الدولارات نتيجة فقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتلوث الذي يشكل تهديداً على الحياة.

وأشار البرنامج إلى أن التكلفة قد تصل إلى 640 مليار دولار سنوياً بحلول منتصف القرن، وهو ما يمثل زيادة بأكثر من 75% مقارنة بعام 2020، حينما بلغ إنتاج العالم من النفايات الصلبة المحلية نحو 2.1 مليار طن، وهو ما لا يشمل النفايات الصناعية.

وأضاف التقرير أنه إذا لم يتم اتخاذ تدابير عاجلة، فإن معدل إنتاج النفايات سيرتفع بشكل كبير على مستوى العالم بسبب الاقتصادات سريعة النمو ومن بينها آسيا ومنطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى حيث تواجه العديد من البلدان بالفعل تحديات في إدارة مستوى الإنتاج الحالي.

وجاء في التقرير أنه من إجمالي التكلفة، سيتم تخصيص 443 مليار دولار لمعالجة مشكلات أخرى منها فقدان التنوع البيولوجي والغازات المسببة لتغير المناخ الناتجة عن تحلل النفايات العضوية والتلوث الذي يتسبب في وفاة ما يتراوح بين 400 ألف ومليون شخص سنوياً.

ويجري التفاوض حالياً على إبرام معاهدة لمعالجة التلوث البلاستيكي، الذي لا يتحلل بيولوجياً ويمكن أن يسبب تداعيات صحية خطيرة، ومن المقرر عقد جولة رابعة من المحادثات في أبريل.

وقالت إنجر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنها تأمل في إبرام معاهدة بحلول نهاية هذا العام رغم الخلافات بين دعاة حماية البيئة ومنتجي الوقود الأحفوري حول مدى تركيز الاتفاق على الحد من إنتاج البلاستيك مقابل تعزيز إعادة التدوير وإعادة الاستخدام.

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