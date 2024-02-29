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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أيمن الشريعي يكشف موقفه من تغيير نظام الدوري المصري

صدى البلد

أكد أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، أن هناك مقترحات كثيرة لتغيير نظام الدوري المصري، لكن الأهم هو آلية التنفيذ، مشيرًا إلى أن البعض تحدث عن تجربة الدوري البلجيكي، والفكرة كانت في الأساس من أجل زيادة عدد المباريات وليس تقليلها.

وقال في تصريحات لبرنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "لا يوجد لدينا مشكلة في أي نظام، لكن الأهم هو وجود آلية للتنفيذ، خصوصًا أن إقامة المباريات بعد ذلك في المرحلة الثانية لابد أن يتم اختيار ملاعب مُحايدة بدلًا من القرعة، في ظل عدم وجود رفاهية لدينا في الاستادات داخل مصر".

وأضاف: "نريد معرفة الخطوة التالية بعد تجربة نظام الدوري البلجيكي، لأننا سنقوم ببناء استراتيجية خاصة في المواسم المقبلة، لأن هناك ربط بين أندية الدوري المصري ودوري المحترفين ودوري الدرجة الثانية".

وأكمل: "يجب أن يتم شرح المخطط من جانب اتحاد كرة القدم المصري ورابطة الأندية، وعلاقتي جيدة مع أحمد دياب رئيس الرابطة، وأعلم أن هناك دراسة للفكرة حتى الآن، ويجب أن يكون للتجربة تقييم كامل".

وزاد: "لم يتواصل معنا أحد من رابطة الأندية لتطبيق فكرة الدوري البلجيكي، وبحكم أننا نقوم بإدارة نادي بايونيرز فأن دوري الدرجة الثالثة سوف ينتهي في شهر مايو، ولذلك عندما نناقش فكرة يجب أن نعرف الألية وأيضا كافة التفاصيل".

وأكد: "أي فكرة من أجل الخروج من الأزمات الخاصة بالدوري المصري فلا مانع لتطبيقها".

وتابع: "حال وجود 10 أندية في المنافسة بنفس نقاطهم في المرحلة الأولى فأن اصحاب المراكز التاسع والعاشر لن يكون لديهم دوافع للمنافسة، لذلك لابد من (تصفير) النقاط من أجل وجود دوافع قوية لدى الجميع للمنافسة بقوة على بطولة الدوري، خصوصًا أن البعض بمجرد ضمان عدم الهبوط فلن يكون لديه دافع للمنافسة بقوة في المرحلة الثانية".

وأتم: "بهذا الشكل، فأن صراع الهبوط سيكون أشرس في المرحلة الثانية، وسوف يتم الحديث عن الحكام والملاعب وغيرها، وتطبيق النظام سيكون فيه عدة أزمات بكل تأكيد".

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