طلب إحاطة بشأن حل مشكلات مستثمري السياحة في طابا ونويبع ودهب

طالب النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب من الحكومة سرعة التدخل لإنقاذ فنادق طابا ونويبع ودهب بعد أن دخلت للشهر الرابع على التوالى بإشغالات صفرية بسبب استمرار تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة وكذا امتداد الحرب لمناطق أخرى والأحداث الملتهبة بالبحر الأحمر وقيام العديد من الدول الأوروبية المصدرة للسياحة إلى مصر بصفة عامة والمنطقة جنوب سيناء بصفة خاصةً بإلغاء الحجوزات التى تم إبرامها مؤخرا وقبل اندلاع الحرب وكذلك وقف أى حجوزات مستقبلية جديدة لحين استقرار المنطقة.



وقال " شمس الدين " فى طلب احاطة قدمته للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار والدكتور محمد معيط وزير المالية : إن مستثمرى القطاع السياحى بدهب وطابا ونويبع أكدوا أن الأيام الماضية شهدت ارتفاع أعداد الفنادق التى أغلقت أبوابها تماما بمناطق دهب ونويبع وطابا بسبب توقف الحركة السياحية الوافدة لها مشيراً إلى أنهم أكدوا أن غالبية فنادق المنطقة مغلقة تماما والبنية الأساسية الخاصة بها تنهار وهو ما يتطلب استثمارات كبيرة حتى تعود مجددا لاستقبال السائحين بعد استقرار المنطقة.



وطالب النائب السيد شمس الدين من الحكومة التحقق من تصريحات المستثمرين وسرعة التدخل لإنقاذ القطاع السياحى بهذه المناطق السياحية المهمة ومساندة أصحاب المشروعات السياحية فى إحلال وتجديد منشآتهم حتى لا تتعرض للانهيار من جراء استمرار الإغلاق مؤكداً ضرورة سداد جميع المستحقات الحكومية المتأخرة خاصة فيما يتعلق بالضرائب وإعطاء تعليمات صريحة لجميع الجهات الحكومية بالتوقف عن مطالبة أصحاب المنشآت السياحية والفندقية بسداد هذه الديون أو اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم وذلك لإنقاذ استثمارات تتجاوز 50 مليار جنيه تشمل استثمارات الطاقة الفندقية والبنية التحتية.



وطالب النائب السيد شمس الدين من رئيس مجلس النواب إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة من لجنتي السياحة والطيران المدنى والخطة والموازنة بالمجلس واستدعاء وزيرى السياحة والآثار والمالية لمعرفة الإجراءات التى سوف تتخذها الحكومة لإنقاذ السياحة فى دهب وطابا ونوبيع