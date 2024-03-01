برفقة مبابي.. أشرف حكيمي يقترب من ريال مدريد

أوضح الصحفي "ماريو كورتيجانا" من صحيفة "ذا أثلتيك"، أن إدارة ريال مدريد تدرس إمكانية التعاقد مع اللاعب المغربي أشرف حكيمي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة؛ في حال عدم تجديد عقده مع باريس سان جيرمان.

وعبّر حكيمي سابقًا عن تقديره لريال مدريد ولملعب سانتياجو برنابيو، ولم يحدد موقفه بعد بشأن تجديد عقده مع باريس سان جيرمان؛ مما يجعل احتمالية عودته إلى الريال مدريد في المستقبل “قائمة”.

ويستعد نادي فالنسيا لمواجهة ريال مدريد في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني “الليجا”.

وأعرب المدير الفني لفالنسيا، روبن باراخا، عن سعادته بجاهزية جميع لاعبي الفريق للمباراة، مشيرًا إلى أنهم جاهزون بشكل جيد ويملكون الخيارات الكافية للتنافس بقوة.