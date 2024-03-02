برلماني: بشائر رأس الحكمة هلت مجرد الإعلان عن الصفقة

قال النائب عمرو القطامي أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع رأس الحكمة، هلت بشائره بمجرد الإعلان عنه، منوها أن هذه الصفقة، كانت بمثابة صفعة كبرة لتجار الأزمات والسوق السوداء.

ونوه القطامي في تصريحاته لـ صدى البلد أن السوق الموازي تراجع بنسب كبير، بعد الإعلان عن الصفقة، لافتا إلى مردوده الكبير على الأسواق الأخرى كأسواق الذهب والسيارات والسلع المعمرة و الحديد وأيضا العقارات.

وأكمل أن الصفقة تجذب عدد كبير من المستثمرين سواء المطورين العقاريين او في السياحة او في مشروعات اخري كالشركات التي تنشأ في حي المال.

وعن استلام الدفعة الأولى من صفقة رأس الحكمة، قال القطامي أن هذا الأمر يبعث اليقين بأهميتها على أرض الواقع خاصة وأن هناك فئة كانت متوجسة.

وأشار إلى أنه مع انهيار السوق الموازية تدريجيا، سوف يكون هناك انخفاض أسعار السلع الفترة القادمة.