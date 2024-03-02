هاجر السراج: شخصية نديم في حالة خاصة كانت صعبة.. فيديو

علقت الفنانة هاجر السراج، على دورها في مسلسل حالة خاصة، معلقة:«قرأت الشخصية أكثر من مرة؛ لفهمها ودراستها قبل البدء في تصوير المسلسل.

وأضافت الفنانة هاجر السراج خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد قائلة: «حضرت مع طه دسوقي الذي قام بدور نديم الأدوار اللي شاركنا فيها أكثر من مرة؛ للوصول إلى تعبيرات وحركات طلبها المخرج».

تفاصيل دقيقة

وبشأن صعوبة دور نديم الذي قام بأدائه الفنان طه دسوقي، علقت هاجر السراج قائلة: « شخصية طه (نديم) كانت صعبة لأنها مفيهاش تفاصيل دقيقة لكن تحتاج التركيز كثيرا».