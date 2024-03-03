249 قرار علاج على نفقة الدولة..مدبولي يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس، التي تمت على مدار شهر فبراير من عام 2024 الجاري، وذلك من خلال تقرير أعدّه الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة.

وثمّن رئيس مجلس الوزراء جهود اللجنة على مدار الشهر، مؤكدًا ضرورة استمرارها في رصد وتقديم الخدمات الطبية المُثلى للمواطنين الذين يتواصلون معها.

وأوضح الدكتور حسام المصري، من خلال التقرير، أن اللجنة الطبية العليا حرصت خلال شهر فبراير على الاستجابة السريعة والفعّالة للمواطنين؛ حيث تضمنت جهودها الرصد والاستجابة لعدد 991 حالة عن طريق تطبيق "واتس آب" ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأكد "المصري"، في السياق ذاته، أنه تم إصدار 249 قرارًا بالعلاج على نفقة الدولة من قِبل رئيس مجلس الوزراء،وبالإضافة إلى ما سبق، عملت اللجنة، خلال فبراير 2024، على توفير الإجراءات الطبية لـ 117 حالة من مرضى الأورام وكذا عمليات الجاما نايف، كما تم إصدار 36 قرارًا خاصًا بعمليات زراعة النخاع ذات التوافُق النصفي.

وأوضح رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات أيضًا أنه تم إصدار 32 قرارًا، من رئيس مجلس الوزراء، خاصًا بالحالات الطارئة، فضلًا عن توفير الأدوية بإجمالي 92 استغاثة تم رصدها والتعامل معها.

وفي إطار جهود اللجنة لتوفير أفضل رعاية طبية خلال الشهر ذاته، تم تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ 64 حالة، بالإضافة إلى إجراء الكشف على 9510 مواطنين ضمن قوافل اللجنة بمحافظات: القليوبية، المنوفية، والغربية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة بنك الشفاء ومؤسسة صناع الخير.

