باحثون بـ"قومي البحوث" يكشفون عن النظام الغذائي الصحي في رمضان لتقوية المناعة ومحاربة الأمراض

أكد باحثون بالمركز القومي للبحوث، أهمية اتباع نظام غذائي صحي في شهر رمضان للاستفادة من فوائد الصيام التي تسهم في تجديد الخلايا وتقوية جهاز المناعة ليكون أكثر قدرة على محاربة الأمراض، بالإضافة إلى فقدان الوزن الزائد، والتحكم بشكل أفضل فى الأمراض المزمنة مثل مرض السكر وارتفاع ضغط الدم وغيرها...



جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التي نظمها قسم التغذية وعلوم الأطعمة بمعهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية بعنوان "نحو تغذية صحية في رمضان في ظل تحديات الأمن الغذائي"، وذلك تحت رعاية الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز .



وقال الدكتور حسن حسونة أستاذ التغذية بالمركز إن أهمية الغذاء تزداد أثناء الصيام في رمضان وعند حدوث نقص أو زيادة في أحد العناصر الغذائية المكونة للغذاء يصاب الإنسان بأمراض سوء التغذية التي انتشرت بصورة كبيرة نتيجة حدوث اختلال الأمن الغذائي .



ونصح باتباع نظام صحي غذائي متوازن خلال وجبة الإفطار حتى تتم الاستفادة الكاملة من تأثير الصيام على الجهاز المناعي، وتناول وجبات محتوية على الفيتامينات والأملاح المعدنية والبروبايوتك مع شرب كميات كافية من الماء.



وأوضح أن تناول الكميات الكبيرة من البروتين الحيواني لا يستفيد منها الجسم، ويتخلص من الزائد منها، مؤكدا أهمية تناول الأسماك خاصة السردين ،التي تعد من مصادر البروتين الحيواني المفيدة جدا للجسم.



كما أكد أهمية الحرص على تناول فيتامين "سي" المتواجد في الحمضيات والفراولة والفلفل والبقدونس وغيرها خاصة وأن الجسم لا يستطيع إنتاجه أو تخزينه، والبعد قدر الإمكان عن الأغذية الغنية بالسكر والدسم والأملاح والأطعمة المصنعة لما لها من تأثيرات سلبية على الجهاز المناعي بصفة خاصة وعلى الصحة بصفة عامة.



من جهتها، كشفت الدكتورة إيمان مصطفى الأستاذ بقسم التغذية عن أن الصيام يزيد من إفراز مادة "الإندروفين" المسببة للسعادة والتي بدورها تعدل من إنتاج الأجسام المضادة من الخلايا المناعية فتهدئ جهاز المناعة، كما يزيد من قدرة كرات الدم البيضاء فيقويها للقضاء على الميكروبات؛ ما يقلل فرص العدوى.



وأشارت إلى أنه تم إجراء العديد من الأبحاث حول تأثير الصيام المتقطع، مثل صيام رمضان، الذي يستمر حوالي 16 ساعة أو أكثر على الخلايا المناعية فوجد أن هذه الخلايا تغادر مجرى الدم أثناء الصيام وتلجأ إلى نخاع العظم المعروف بغناه بالمواد الغذائية لتبدأ بالتكاثر وتعزيز طاقتها ونشاطها وقدرتها على حماية الجسم وتقليل فرص الإصابة بالأمراض.



وأكدت أن الصيام يحفز من إفراز العديد من البروتينات التي تساعد بدورها في تنظيم عمليات التمثيل الغذائي وإصلاح الحمض النووي وتقوية المناعة وزيادة القدرات المعرفية، كما يؤثر على "مايكروبيومات" الأمعاء فتقوم بحبس العناصر الغذائية عندما يكون الطعام محدودا؛ ما يؤدي إلى منع الجراثيم من اكتساب الطاقة التي تحتاجها للإصابة بالمرض.



ونوهت إلى أن بعض الدراسات أثبتت أن الصيام له دور إيجابي في بعض أمراض المناعة الذاتية مثل التصلب المتعدد والسكر من النوع الأول ومرض التهاب المفاصل الروماتويدي وداء الأمعاء الالتهابي، فيحسن الصيام من الأعراض عن طريق تجديد الخلايا المناعية التالفة بأخرى سليمة.



من جهتها، أكدت الدكتورة يسر كاظم أستاذ التغذية الطبية بالمركز أن الحقائق العلمية أثبتت أنه أثناء فترة الصيام قدرة المخ على التعلم والتذكر والتركيز تكون في أحسن حالاتها إذا تم الحفاظ على نمط غذائي ومتوازن وأيضا نظام حياتي صحي يعزز من قدرات المخ والجسم على الاستفادة القصوى من الصيام.



وكشفت عن النظام الغذائي والروتين اليومي الأمثل لتعزيز قدرات الطلاب على أداء مهامهم الدراسية على أكمل وجه، موصية بتناول الكثير من الفواكه والخضروات الطازجة خاصة الورقيات الخضراء لما تحتويه من معادن وأملاح ومضادات أكسدة تدعم وظائف المخ المختلفة، وبأن تكون وجبتي الإفطار والسحور قليلتي الدسم مع منع الدهون المهدرجة تماما لتأثيرها السيئ على وظائف المخ وأن تحتوي على مصادر البروتين سواء حيواني أو نباتي بالإضافة إلى كثير من الخضروات.



وأكدت أهمية تناول الزبادي لما يحتويه من بكتريا مفيدة والحمص والسمسم وبذرة الكتان والقراصيا والموز والزيتون الأسود والزيتون الأخضر فهذه الأطعمة بالذات لها فوائد عديده لتدعيم وظائف المخ.

وبالنسبة لضبط تناول الأدوية أثناء شهر رمضان، أكدت الدكتورة هاجر فريد أستاذ مساعد كيمياء حيوية التغذية بالمركز أن عدم أخذ الدواء أو نسيانه أو تغيير موعده نتيجة الصيام يعد من أكبر التحديات التي تواجه المرضى والتي قد يكون لها نتائج سلبية على صحة المريض.



وأوضحت أنه نتيجة لذلك يجب على المرضى مراجعة الطبيب المختص قبل حلول شهر رمضان بفترة كافية لإجراء الفحوص اللازمة وضبط جرعات ومواعيد الأدوية وفقا للحالة الصحية، حيث يتم تصنيف المرضى من قبل الأطباء بعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة عليهم إلى 3 أقسام من حيث احتمالية خطر الصيام على حالتهم الصحية، فقد تكون نسبة الخطورة بسيطة أو متوسطة أو مرتفعة.



وأشارت إلى أنه من فوائد الصيام للمرضى أنه قد يقلل ضغط الدم الكوليسترول ويضبط معدلات السكر ووزن الجسم، كما أثبتت الدراسات أن صيام رمضان قد ينفع بعض مرضى الكبد.

وعن كيفية تغذية المرأة الحامل والمرضعة في شهر رمضان، قالت الدكتورة سحر عبد الجيد أستاذ مساعد التغذية التطبيقية إنه يجب على الحامل إجراء بعض التغيرات في نمط غذائها اليومي لتجنب حدوث نقصان في أي عنصر غذائي أساسي خلال فترة الصوم ، ومن أهمها تناول ثلاث وجبات من الإفطار إلى السحور على أن تحتوي تلك الوجبات على المجموعات الغذائية الخمس وهي "نشويات،ألبان، فواكه، خضروات ولحوم" إلى جانب توزيع تناول السوائل سواء ماء الشرب أو العصائر الطبيعية أو الحليب من 3 إلى 4 أكواب خلال ساعات الإفطار.



وأوصت بتجنب الإفراط في الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية وغير المفيدة والوجبات الجاهزة الغنية بالمواد الحافظة والأملاح والدهون لتجنب عسر الهضم وارتفاع ضغط الدم وزيادة الوزن، كما يساعد المشي لمدة ساعة بعد وجبة الإفطار خاصة في أشهر الحمل الأخيرة على التقليل من الإمساك والمحافظة على زيادة الوزن الصحية.



وبالنسبة للمرضعة، أوضحت أن نسبة كبيرة من مكونات حليب الأم الأساسية لا تأتي مباشرة من الغذاء الذي تتناوله بل من مخازن المواد الغذائية في جسمها، كما أن كمية الحليب تعتمد على الإكثار من شرب السوائل على مدار فترة الإفطار، ولذلك لابد من اتباع نظام غذائي متوازن ومتكامل في الفترة التي تسبق شهر رمضان وفي وجبتي الإفطار والسحور لضمان ثبات نسب المغذيات في حليبها.



وعن تغذية المسنين في رمضان، أشارت الدكتورة إيناس صبري الصعيدي أستاذ مساعد التغذية التطبيقية إلى أهم مبادئ تغذية كبار السن بشكل عام وهي الإكثار من الطعام المرتفع في الألياف الغذائية مثل الخضروات والفواكه، والاعتماد على مصادر البروتين منخفضة الدهون مثل الأسماك، وتقليل كميات اللحوم ومنتجات الألبان كاملة الدسم والسكر والملح بالإضافة إلى شرب كميات كافية من المياه والسوائل.



وأوصت كبار السن بتناول الأغذية الغنية بفيتامين ب 12 والمتوفرة في كبد الدجاج والبقر وسمك السلمون والتونة والبيض، والأغذية الغنية بالحديد مثل حبوب الكتان والسبانخ و الطحينة والفاصوليا البيضاء والعدس، بالإضافة إلى تجنب مشروبات الكافيين، وتعويض السوائل والماء.

