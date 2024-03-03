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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| السيسي: نسعى لتجاوز أزمة الغذاء العالمية.. والزراعة تزف بشرى للمواطنين بشأن أسعار الدواجن واللحوم

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

السيسي: نسعى لتجاوز أزمة الغذاء العالمية من خلال طفرة بمساحة الأراضي الزراعية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو".

جاء ذلك في نبأ عاجل على فضائية “إكسترا نيوز”.

 

القاهرة 23.. تعرف على درجات الحرارة اليوم الأحد 3 مارس 2024

قدم برنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “dmc”، تقريرًا عن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 3 مارس 2024، في القاهرة والمحافظات.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأحد، طقس دافيء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد في أول الليل شديد البرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

الزراعة تزف بشرى للمواطنين بشأن أسعار الدواجن واللحوم

 تحدث الدكتور سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة، عن تفاصيل افتتاح أكبر معرض للسلع الغذائية على مدار شهر رمضان ضمن مبادرة خير مزارعنا لأهالينا، قائلًا إن المبادرة تتضمن كميات كبيرة من السلع والمنتجات الغذائية من خير أرض مصر للمواطنين بشكل مباشر.

 

3 كيلو بـ 100جنيه.. انطلاق مهرجان التمور بأسعار تنافسية|فيديو

كشف الدكتور محمود محسن، رئيس مهرجان التمور تفاصيل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي الرابع للتمور ومعرض خيرات رمضان بالقاهرة.

 

خبير اقتصادي: معايير جديدة لتنظيم السياحة العلاجية في مصر|فيديو

قال الخبير الاقتصادي، محمد فاروق، إن وزارة السياحة وضعت معايير وضوابط محددة يجب على أي منشأة، سواء طبية أو غير طبية، الالتزام بها لكي تصبح معتمدة في مجال السياحة العلاجية.

 

متى بدأ استخدام الفانوس.. وكيف تم تصنيعه؟.. خبير أثري يوضح

أكد الدكتور أحمد عامر، الخبير الأثري، والمتخصص في علم المصريات، أن “الفانوس” أحد المظاهر الرمضانية الشهيرة، والذي ارتبط بهذا الشهر الفضيل، مشيرا إلى أن البعض أرجع عصره لأقباط مصر، واستخدامه في الأديرة والكنائس.

 

خطة وزارة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان.. أسامة فخري يوضح

أكد الدكتور أسامة فخري، مدير عام شئون القرآن الكريم بـوزارة الأوقاف، أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بإصلاح وتجديد المساجد، إضافة إلى حملات النظافة الموسعة بوجود قيادات الوزارة في كل المديريات بالجمهورية، استعدادا لشهر رمضان الكريم.

 

دينا فؤاد تكشف كواليس شخصيتها في مسلسل «حق عرب»| شاهد

تحدثت الفنانة دينا فؤاد عن كواليس مشاركتها مع الفنان أحمد العوضي بطولة مسلسل حق عرب، قائلة: “شخصية حنان هي بنت واقفة على نصبة شاي في منطقة شعبية، والمفروض إنها متربية مع عرب وبيحبوا بعض من وهما صغيرين”.

 

وزير الخارجية:الحرب في غزة شديد الدموية ويجب وقف إطلاق النار

قال سامح شكري وزير الخارجية ، إن الحرب الإسرائيلية شديدة الدموية ضد الأشقاء في قطاع غزة، مؤكداً على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة.

 

الزراعة: تمويل المشروع القومي للبتلو تجاوز 8 مليارات جنيه

أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن المشروع القومي للبتلو، يهدف إلى منع ذبح عجل أو حيوان تسمين صغير في الوزن لا يتعدى 100 كيلو جرام، مما يعطي لحوم قليلة.

السيسي أزمة الغذاء العالمية درجات الحرارة الزراعة اللحوم الدواجن التمور السياحة العلاجية مصر شهر رمضان

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