أخبار التوك شو| السيسي: نسعى لتجاوز أزمة الغذاء العالمية.. والزراعة تزف بشرى للمواطنين بشأن أسعار الدواجن واللحوم

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو".

جاء ذلك في نبأ عاجل على فضائية “إكسترا نيوز”.

قدم برنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “dmc”، تقريرًا عن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 3 مارس 2024، في القاهرة والمحافظات.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأحد، طقس دافيء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد في أول الليل شديد البرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

تحدث الدكتور سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة، عن تفاصيل افتتاح أكبر معرض للسلع الغذائية على مدار شهر رمضان ضمن مبادرة خير مزارعنا لأهالينا، قائلًا إن المبادرة تتضمن كميات كبيرة من السلع والمنتجات الغذائية من خير أرض مصر للمواطنين بشكل مباشر.

كشف الدكتور محمود محسن، رئيس مهرجان التمور تفاصيل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي الرابع للتمور ومعرض خيرات رمضان بالقاهرة.

قال الخبير الاقتصادي، محمد فاروق، إن وزارة السياحة وضعت معايير وضوابط محددة يجب على أي منشأة، سواء طبية أو غير طبية، الالتزام بها لكي تصبح معتمدة في مجال السياحة العلاجية.

أكد الدكتور أحمد عامر، الخبير الأثري، والمتخصص في علم المصريات، أن “الفانوس” أحد المظاهر الرمضانية الشهيرة، والذي ارتبط بهذا الشهر الفضيل، مشيرا إلى أن البعض أرجع عصره لأقباط مصر، واستخدامه في الأديرة والكنائس.

أكد الدكتور أسامة فخري، مدير عام شئون القرآن الكريم بـوزارة الأوقاف، أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بإصلاح وتجديد المساجد، إضافة إلى حملات النظافة الموسعة بوجود قيادات الوزارة في كل المديريات بالجمهورية، استعدادا لشهر رمضان الكريم.

تحدثت الفنانة دينا فؤاد عن كواليس مشاركتها مع الفنان أحمد العوضي بطولة مسلسل حق عرب، قائلة: “شخصية حنان هي بنت واقفة على نصبة شاي في منطقة شعبية، والمفروض إنها متربية مع عرب وبيحبوا بعض من وهما صغيرين”.

قال سامح شكري وزير الخارجية ، إن الحرب الإسرائيلية شديدة الدموية ضد الأشقاء في قطاع غزة، مؤكداً على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة.

أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن المشروع القومي للبتلو، يهدف إلى منع ذبح عجل أو حيوان تسمين صغير في الوزن لا يتعدى 100 كيلو جرام، مما يعطي لحوم قليلة.