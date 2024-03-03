دينا فؤاد تكشف كواليس شخصيتها في مسلسل «حق عرب»| شاهد

تحدثت الفنانة دينا فؤاد عن كواليس مشاركتها مع الفنان أحمد العوضي بطولة مسلسل حق عرب، قائلة: “شخصية حنان هي بنت واقفة على نصبة شاي في منطقة شعبية، والمفروض إنها متربية مع عرب وبيحبوا بعض من وهما صغيرين”.



حق عرب المشاركة الثالثة

وأضافت الفنانة دينا فؤاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الأحد، أن الفنان يجب أن يحرص دائمًا على الابتعاد عن شخصيته الحقيقية حتى يشعر جمهوره بأنه قادر على التنوع، لافتة إلى أن الورق الذي يخص الشخصية يكون له دور كبير في مساعدة الممثل على الابتعاد عن شخصيته الحقيقية.



وأوضحت أن هذه ليست المشاركة الأولى لها مع الفنان أحمد العوضي، بل شاركت معه مرتين سابقتين، حيث كان أول لقاء بينهما في مسلسل “الاختيار” والثاني في مسلسل “اللي ملوش كبير”.