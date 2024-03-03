خالد الغندور يكشف عن موعد قرعة دور الـ8 لأبطال أفريقيا والكونفيدرالية

ينتظر عشاق كرة القدم الأفريقية تحديد موعد قرعة ربع نهائي بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية، وذلك بعد دور مجموعات شهد الكثير من الإثارة.

وكتب خالد الغندور نجم الزمالك السابق عبر حسابه علي فيسبوك "رسميـــــــــــاً :إقامة قرعة دور الـ8 للابطال والكونفدراليةيوم 13 مارس بمقر الاتحاد الأفريقي بالقاهرة 🏆"

ويلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع غريمه التقليدي الزمالك في لقاء نهائي كأس مصر للموسم 2022-2023.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة السابعة مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب الأول بارك بالمملكة العربية السعودية.