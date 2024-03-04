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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعثة الزمالك تطير إلى الرياض لخوض نهائي كأس مصر أمام الأهلي.. صور

بعثة الزمالك
بعثة الزمالك

غادر من مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم نادي الزمالك، متوجها إلى الرياض للمشاركة في نهائي بطولة كأس مصر المقام يوم الجمعة ٨ مارس بالمملكة العربية السعودية.

وأنهت سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات سفر بعثة الزمالك، من خلال صالة 4 المخصصة للطيران الخاص بالمطار،  وسط تسهيلات خاصة من فرق العلاقات العامة بالشركة الوطنية مصر للطيران وشركة ميناء القاهرة الجوي.

وتخصص مصر للطيران، رحلتين رقم MS3009 و MS3011 من طراز بوينجB737-800، لنقل فريقي الأهلي والزمالك إلى المملكة العربية السعودية، خلال هذا الأسبوع، وذلك للمشاركة في نهائي بطولة كأس مصر المقام يوم الجمعة ٨ مارس بالمملكة العربية السعودية.

ويستقبل بعثة الناديين الكبيرين فريق عمل من مصرللطيران بمطاري القاهرة والرياض  لإنهاء كافة التسهيلات اللازمة واجراءات السفر  لقطبي الكرة المصرية.

كما قام الناقل الوطني بتوفير المواعيد المطلوبة لسفر وعودة الفريقين علي متن رحلات خاصة بالتنسيق مع سلطات الطيران المدني بالمملكة العربية السعودية للخروج بما يليق بالحدث الرياضي الكبير .

 

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