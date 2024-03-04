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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

حزب الجيل: توجيهات الرئيس بالإفراج عن البضائع تبشر بانفراجة في الأسعار

الدكتور أحمد محسن
الدكتور أحمد محسن قاسم

أكد الدكتور أحمد محسن قاسم، أمين التنظيم بحزب الجيل الديمقراطي، أهمية التوجيهات الرئاسية بالإفراج الفوري عن عن البضائع بمُختلف الموانئ، على أن يتم التنسيق مع البنك المركزي والوزارات المعنية لسرعة الإفراج خاصة عن السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، مشيرًا إلى أن تلك التوجيهات سوف تحدث انفراجة في الأسواق وانخفاض مؤشر الأسعار.

تلبية احتياجات المستهلكين 

 

ونوه "قاسم" ـ في تصريحات صحفية اليوم ـ بأن الرئيس السيسي حريص على تهيئة العوامل المساعدة على توافر السلع في الأسواق بنسبة جيدة لتلبية احتياجات المستهلكين التي من المتوقع تزايدها مع دخول شهر رمضان، وهو ما كان يتطلب تحرك عاجل بالإفراج عن البضائع بالموانئ بما يسهم في توازن الأسعار وانخفاضها على المدى القصير.

وأشار أميتن تنظيم حزب الجيل، إلى أن ذلك يجب أن يتواكب معه تشديد الرقابة على الأسواق، خاصة في ظل احتكار التجار للسلع والمغالاة أيضًا، لافتًا إلى أن دور الأجهزة الرقابية يجب أن يظهر في هذا التوقيت الدقيق من أجل استقرار الأسواق في ظل توافر المنتجات وقرار الحكومة بالإفراج الفوري عن البضائع.

ولفت الدكتور أحمد محسن قاسم إلى هبوط سعر الدولار في السوق السوداء، والذي كان من المفترض أن تهبط معه الأسعار، لكن التجار لم يلتزموا بذلك، وهنا يجب أن تفعل الأجهزة أدواتها الرقابية ومتابعة حركة الأسواق وفقًا لقوانين  حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

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