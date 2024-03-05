ندوة حول الهندسة المعمارية بألسن عين شمس بحضور السفير التشيكي بالقاهرة 

استقبلت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، إيفان يوكل، السفير التشيكي، يرافقه الدكتور بافل كالينا، أستاذ الهندسة المعمارية بالجامعة التشيكية التقنية، بحضور الدكتورة.عمرو شطوري، القائم بتسيير أعمال قسم اللغة التشيكية بالكلية، وذلك قبيل إلقاء محاضرة للمهندس التشيكي بعنوان "براغ في زمن يان نيرودا: الولادة الصعبة لمدينة كبيرة".



وخلال اللقاء أكدت الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، على أهمية مد جسور التعاون الثقافي مع مختلف أنحاء العالم عبر بوابة كلية الألسن بجامعة عين شمس، مشيرة إلى عمق التعاون المشترك بين جامعة عين شمس ممثلة في كلية الألسن و الدولة التشيكية بالقاهرة، من خلال استضافة المبدعين والمثقفين التشيكيين في الكلية و عقد عدد كبير من الندوات برعاية السفارة بالكلية.



بينما أشاد السفير التشيكي بالتعاون الكبير بين السفارة التشيكية وكلية الألسن وذلك في دعم دراسة اللغة التشكية في مصر وخاصة أن قسم اللغة التشكية بكلية الألسن هو القسم الوحيد علي مستوي القارة الأفريقية وعلي مستوي الدول العربية.

وعقب الإستقبال تم عقد الندوة تحدث فيها الأستاذ الدكتور بافل كالينا عن علاقة العمارة التشيكية والفن المعماري في مدينة براغ بالادب التشيكي، والثقافة التشيكية، وقدم عرضا رائعا لأهم المباني التاريخية في براغ وتخطيط هذه المدينة العريقة لتصبح واحدة من أجمل مدن العالم.

بحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الكلية.