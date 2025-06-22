امتحانات الثانوية العامة | التعليم تتابع وصول أسئلة اللغة العربية إلى اللجان

تتابع الآن غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم ، وصول أوراق أسئلة امتحان اللغة العربية لجميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ، إلى جانب متابعة وصول أسئلة امتحانات مدارس المكفوفين و المتفوقين

ويتم نقل أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2025 من مراكز توزيع الأسئلة إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ، داخل صناديق معدنية محكمة الغلق بأقفال رقمية مغلقة بأرقام سرية ، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة بالتعاون مع الجهات السيادية المعنية في الدولة ، لضمان عدم تسريبها قبل توزيعها باللجان .

و أكد خالد عبد الحكم رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2025 ورئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات التعليمية أن جميع مراحل العمل بـ امتحانات الثانوية العامة 2025 مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وتبدأ اليوم الأحد الموافق 22 يونيو 2025، امتحانات الثانوية العامة 2025 في المواد الأساسية المضافة للمجموع ، وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 ، فمن المقرر أن يؤدي طلاب النظامين الجديد والقديم في التاسعة من صباح اليوم الأحد امتحان اللغة العربية.

امتحانات الثانوية العامة 2025 .. مواصفات امتحان اللغة العربية

وبحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025 ، فمن المقرر أن تكون مواصفات امتحان اللغة العربية كالتالي :

يتضمن امتحان اللغة العربية المقرر آداءه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 عدد 55 سؤالًا، منها 4 أسئلة مقالية و51 سؤالًا من نوع الاختيار من متعدد

أما عن الدرجة الكلية المخصصة لـ امتحان اللغة العربية المقرر آداءه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 فتبلغ 80 درجة، 70 درجة للإختيار من متعدد و10 درجات للأسئلة المقالية.

تعديلات سرية بخطة توزيع رؤساء بعض لجان امتحانات الثانوية العامة لمكافحة الغش



وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إجراء تعديلات سرية بخطة توزيع رؤساء بعض لجان امتحانات الثانوية العامة ، حيث تم نقل بعض رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 للجان أخرى بشكل سري دون الاعلان عن أسماء ولا تفاصيل هذه اللجان ولا أسماء رؤساءها ، وذلك في إطار الخطة السرية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لمكافحة الغش في بعض لجان امتحانات الثانوية العامة 2025

وأصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات مشددة لجميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 شدد خلالها على ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات المنظمة للعمل داخل لجان امتحانات الثانوية العامة ، والحفاظ على نزاهة الامتحانات ومبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن أي محاولة للإخلال بالنظام أو مخالفة القواعد المقررة في أي من لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ستُقابل بإجراءات صارمة وفورية.