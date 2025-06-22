رسالة تحذيرية من إكرامي الشحات قبل مواجهة بورتو ..ماذا قال؟

حذر إكرامي الشحات، نجم النادي الأهلي السابق، من التواطؤ قبل مواجهة بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

وقال إكرامي الشحات في تصريحات عبر إم بي سي مصر : "مش عايز أقول كده بس أنا أخشى يكون في تعاطف وتواطؤ بين بالميراس وإنتر ميامي ويتعادلوا ويصعدوا هما الإتنين".

وأضاف: "لازم نكسب بورتو حتى لو مصعدناش نبقى خرجنا بشكل مشرف وبنقاط متساوية".



نجح بالميراس في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 58 من عمر المباراة بعد هجمة مرتدة.

تقدم بالميراس في الدقيقة 49 علي الأهلي بهدف عكسي أحرزه وسام أبو علي في بالخطأ في مرماه.

وسجل وسام أبو علي الهدف الأول لصالح نادي بالميراس بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 49 من عمر اللقاء، بعد رأسية سكنت شباك محمد الشناوي حارس الأهلي.