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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

جرأة وإثارة.. روان بن حسين تسحر العيون بفستان لافت

روان بن حسين
روان بن حسين

شاركت الفنانة الكويتية روان بن حسين، متابعيها، بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر "إنستجرام".

 

وظهرت بن حسين بإطلالة أنيقة مرتديه فستانا مجسما أبيض اللون، مما أبرز أناقتها وذوقها الرفيع، واعتمدت في الماكياج على الألوان الملائمة للون بشرتها، وتركت خصلات شعرها منسدلة على كتفيها مما أضفى على إطلالتها الرقة والنعومة.


آخر أعمال الفنانة الكويتية روان بن حسين

يذكر ان آخر أعمال الفنانة الكويتية روان بن حسين،  أغنية "مالك أمل"، والأغنية من كلمات الشاعر رفيق الدراب وألحان إبراهيم الغانم وتوزيع عمر إسماعيل، وإخراج بلال الناصر.

 

 وطرحت الفنانة الكويتية روان بن حسين مؤخرًا فيديو كليب أغنيتها الجديدة التي حملت عنوان "اختاري" عبر قناتها الرسمية في اليوتيوب.

وحققت أغنية اختاري 3,1 مليون مشاهدة بعد  شهور من إطلاق كليب الأغنية الذي حمل توقيع المخرج دان حداد ولاقت الأغنية استحساناً لدى متابعيها ومحبيها.

 

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