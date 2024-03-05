شاهد.. الأمن يضبط قائد دراجة نارية يسير برعونة في القاهرة

ضبط رجال الأمن قائد دراجة نارية يسير برعونة بالقاهرة، معرضاً حياته وحياة المواطنين للخطر ، وذلك بعد تداول الواقعة عبر موقع "فيس بوك".

وكانت أجهزة وزارة الداخلية رصدت ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام قائد دراجة نارية بالسير برعونة بمنطقة مصر القديمة بالقاهرة معرضاً حياته وحياة المواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة ، مقيم بمحافظة القاهرة حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.