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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاهد.. الأمن يضبط قائد دراجة نارية يسير برعونة في القاهرة

المتهم
المتهم

ضبط رجال الأمن قائد دراجة نارية يسير برعونة بالقاهرة، معرضاً حياته وحياة المواطنين للخطر ، وذلك بعد تداول الواقعة عبر موقع "فيس بوك".

وكانت أجهزة وزارة الداخلية رصدت ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام قائد دراجة نارية بالسير برعونة بمنطقة مصر القديمة بالقاهرة معرضاً حياته وحياة المواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة ، مقيم بمحافظة القاهرة حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

القاهرة فيس بوك وزارة الداخلية موقع فيس بوك منطقة مصر القديمة مصر القديمة

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