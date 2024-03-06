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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب الزمالك: استقبالنا في السعودية كان رائعا

صدى البلد

أشاد عمر جابر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، باستقبال بعثة الفارس الأبيض في المملكة العربية السعودية.

وقال عمر جابر، في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي للقاء الأهلي في نهائي كأس مصر: "مباراة مهمة وبطولة غالية، نسعى للتتويج بها لإسعاد جماهير الفارس الأبيض".

وأضاف: "لاعبو الفريق في كامل تركيزهم، وهدفنا هو الفوز والتتويج باللقب الغالي".

واختتم تصريحاته قائلاً: "نشكر الجميع على حسن الاستقبال والضيافة، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق في المباراة إن شاء الله".

ويلتقي الزمالك مع الأهلي يوم الجمعة المقبل باستاد الأول بارك بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في نهائي كأس مصر.

وتضم القائمة الزمالك لخوض اللقاء كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - حسام عبدالمجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح  - سيد عبد الله "نيمار".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - يوسف أوباما.

الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

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