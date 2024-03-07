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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هوسوك يو: خدمات ما بعد البيع الجيدة جزء من مبادرتنا للسعادة

صدى البلد

أعلنت إل جي مصر عن أحدث إستراتيجياتها فى مجال خدمة ما بعد البيع، وذلك خلال مؤتمر صحفى استضافته الشركة بمقرها الرئيسي في القطامية. 

وأكد هوسوك يو، الرئيس التنفيذى لخدمة ما بعد البيع بالشركة أن العمل على ارضاء العملاء وضمان تقديم أفضل الخدمات لهم يأتى كأولوية قصوى. 

وأضاف: لذلك تأتى جهودنا لتعزيز استراتيجيات خدمة ما بعد البيع فى إطار تحقيق المعنى الحقيقى لشعار الشركة العالمى “Life’s Good”، فمهمتنا الاساسية هى الحفاظ على ثقة العميل فى قدرتنا على تقديم جودة حياة أفضل له ولأسرته".

وأضاف المهندس محمد سمير رئيس القطاع: تقوم قوافل الشحن بالشركة بتوصيل قطع الغيار بنسبة تزيد عن 90% من طلبات مراكز الخدمة إلى منزل العميل فى نفس يوم تسجيل طلب الصيانة.

كما تم الكشف عن المزيد من أعمال المسئولية المجتمعية خلال شهر رمضان الكريم. 

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