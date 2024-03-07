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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

النيل للطيران تشارك في معرض سوق السفر العالمى بألمانيا.. صور

النيل للطيران
النيل للطيران

شاركت النيل للطيران، في فعاليات معرض سوق السفر العالمي”  24  ITB”  فى نسخته الحالية، والذي يقام في برلين بألمانيا، ويعد معرض “ITB “ أكبر  بورصة سياحية في العالم ، وأقيمت فعالياته خلال الفترة من ٥ إلى ٧ مارس الحالي ، حيث يشارك بها عدد كبير من مقدمي الخدمات السياحية حول العالم.

وشاركت النيل للطيران بوفد برئاسة محمد الشريف، رئيس القطاع التجاري للشركة، في فعاليات المعرض، حيث عقدت النيل للطيران اجتماعات تنسيقية مع عدد من ممثلي المطارات وشركات الطيران ووكلاء السياحة والسفر من عدة دول مختلفة.

وذلك لمناقشة سبل التعاون المختلفة ودراسة إمكانية فتح خطوط ونقاط مباشرة وغير مباشرة فى مصر وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

ومن جانبه أكد الشريف أن المعرض يعد فرصة جيدة لصناع السياحة والطيران نظرًا لكونه أهم المعارض السياحية الدولية ويشارك به صناع القرار فى مجال السياحة والطيران حول العالم، وتسعى النيل  للطيران من خلال  المشاركة في المعرض إلى عقد العديد من اللقاءات مع وكلاء السياحة والسفر حول العالم، فضلًا عن توسيع نطاق مشاركتها وتواجدها العالمى من خلال إجراء المباحثات والمناقشات مع ممثلى المطارات.

وأضاف أن هذه المشاركة تأتى تأكيدًا على أهمية تنسيق الجهود الفعالة بين قطاعى الطيران والسياحة من أجل تعزيز نمو هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد العالمي والمحلي.

وأشاد الشريف بالتنظيم الجيد للمعرض والحدث، حيث يتمتع بأهمية كبيرة ويجذب عددا كبيرا من كبرى شركات الطيران حول العالم خاصةً وأن قطاع السياحة على ارتباط وثيق بقطاع الطيران، وتشكل الرحلات السياحية نسبة كبيرة من رحلات الطيران حول العالم وتسعى النيل للطيران من خلال مشاركتها بالمعرض لزيادة حصتها من سوق السياحة العالمية مستغلةً مكانة مصر كإحدى أبرز الوجهات السياحية في العالم.

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