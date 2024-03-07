ضبط تاجر وشقيقه لقيامهما بتحميل سكر على سيارة بالقاهرة

ضبط رجال الأمن بالقاهرة تاجرا وشقيقه ، بعد تداول فيديو على موقع "فيس بوك" يفيد بتحميل كميات من السكر داخل سيارة بالقاهرة .

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله عدد من الأشخاص يقومون بتحميل كميات من السكر داخل سيارة ملاكى بأحد المخازن بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد المخزن ، وبإستهدافه تم ضبط تاجر ، وشقيقه ، وأقرا بقيامهما بشراء كمية من السكر من أحد المصانع لكونهما تجار جملة .

كما أفادوا بأن قائد السيارة قام بشراء كمية من السكر لتعبئته بعبوات "مساعدات عينية" ، وقدم أحدهما فواتير الشراء والبيع ، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية.